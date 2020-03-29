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15:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Подписчики обвинили Кержакова в нарушении карантина

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бывшего нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова обвинили в нарушении карантина из-за прогулки с семьей.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:55 MSK, 29.03
Источник: РИА "Новости"

Ранее из-за эпидемии коронавируса жителей России просили оставаться дома и соблюдать карантин, не покидая жилье без особой необходимости.

Кержаков в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото прогулки с детьми на побережье Финского залива. «Вы же призывали всех оставаться дома, чтобы позаботиться о своей безопасности», — прокомментировал пост один из подписчиков Александра. Аналогичными сообщениями в комментариях поделились и другие подписчики Кержакова.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я призываю всех предпринимать меры предосторожности. Выход с детьми на свежий воздух — это нарушение правил карантина?» — ответил подписчику Кержаков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 660 тысяч случаев заражения, свыше 30 тысяч человек скончались.


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Голос Америки
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