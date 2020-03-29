Подписчики обвинили Кержакова в нарушении карантина
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бывшего нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова обвинили в нарушении карантина
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бывшего нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова обвинили в нарушении карантина
Ранее
Кержаков в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото прогулки с детьми на побережье Финского залива. «Вы же призывали всех оставаться дома, чтобы позаботиться о своей безопасности», — прокомментировал пост один из подписчиков Александра. Аналогичными сообщениями в комментариях поделились и другие подписчики Кержакова.
«Я призываю всех предпринимать меры предосторожности. Выход с детьми на свежий воздух — это нарушение правил карантина?» — ответил подписчику Кержаков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 660 тысяч случаев заражения, свыше 30 тысяч человек скончались.