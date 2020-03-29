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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: ЦСКА интересуется игроком «Ливерпуля»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Нападающий «Ливерпуля» Джердан Шакири может продолжить карьеру в чемпионате России.

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Источник: AP 2020

По информации портала Football Insider, английский клуб намерен продать игрока сборной Швейцарии ближайшим летом.

В источнике сообщается, что к 28-летнему Шакири проявляют интерес московский ЦСКА, итальянская «Рома» и испанская «Севилья». «Ливерпуль» готов расстаться со своим игроком за 28 миллионов фунтов стерлингов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шакири перешел в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Сток Сити». Ранее игрок также выступал за итальянский «Интер», немецкую «Баварию» и швейцарский «Базель».

До приостановки Английской премьер-лиги Шакири провел шесть матчей в национальном чемпионате в сезоне-2019/20 и забил один гол.

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