СМИ: ЦСКА интересуется игроком «Ливерпуля»
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Нападающий «Ливерпуля» Джердан Шакири может продолжить карьеру в чемпионате России.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Нападающий «Ливерпуля» Джердан Шакири может продолжить карьеру в чемпионате России.
По информации портала Football Insider, английский клуб намерен продать игрока сборной Швейцарии ближайшим летом.
В источнике сообщается, что к 28-летнему Шакири проявляют интерес московский ЦСКА, итальянская «Рома» и испанская «Севилья». «Ливерпуль» готов расстаться со своим игроком за 28 миллионов фунтов стерлингов.
Шакири перешел в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Сток Сити». Ранее игрок также выступал за итальянский «Интер», немецкую «Баварию» и швейцарский «Базель».
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