СМИ: ЦСКА интересуется игроком «Ливерпуля»

Источник: AP 2020

По информации портала Football Insider, английский клуб намерен продать игрока сборной Швейцарии ближайшим летом.

В источнике сообщается, что к 28-летнему Шакири проявляют интерес московский ЦСКА, итальянская «Рома» и испанская «Севилья». «Ливерпуль» готов расстаться со своим игроком за 28 миллионов фунтов стерлингов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--61e6cc79728878bbac08" data-vnd="61e6cc79728878bbac08" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=61e6cc79728878bbac08" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Шакири перешел в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Сток Сити». Ранее игрок также выступал за итальянский «Интер», немецкую «Баварию» и швейцарский «Базель».

До приостановки Английской премьер-лиги Шакири провел шесть матчей в национальном чемпионате в сезоне-2019/20 и забил один гол.