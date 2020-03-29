Чемпион мира по футболу рассказал о срыве перехода в российский клуб

Источник: AP 2020

37-летний Амелия признался, что история за несостоявшимся трансфером в российский клуб является невероятной. Он отметил, что намерен посвятить переговорам со «Спартаком» целую книгу.

«Случилось много забавного. Никогда не испытывал ничего подобного и признаюсь, что сегодня я смеюсь над всей этой ситуацией», — заявил он. По словам Амелии, переход в «Спартак» практически состоялся.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ee53a8099eaf28206352" data-vnd="ee53a8099eaf28206352" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ee53a8099eaf28206352" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Переговоры проходили в феврале 2007-го. Права на футболиста тогда принадлежали итальянскому «Ливорно».

Амелия был частью чемпионского состава сборной Италии. При этом он не провел ни одного матча за национальную команду во время мундиаля. Основным голкипером итальянской сборной стал Джанлуиджи Буффон, который также был признан лучшим игроком ЧМ на данной позиции.