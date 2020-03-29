Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Неман
Витебск
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
14:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион мира по футболу рассказал о срыве перехода в российский клуб

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Марко Амелия рассказал о срыве перехода в московский «Спартак». Слова голкипера приводит Calciomercato.

Наверх
Источник: AP 2020

37-летний Амелия признался, что история за несостоявшимся трансфером в российский клуб является невероятной. Он отметил, что намерен посвятить переговорам со «Спартаком» целую книгу.

«Случилось много забавного. Никогда не испытывал ничего подобного и признаюсь, что сегодня я смеюсь над всей этой ситуацией», — заявил он. По словам Амелии, переход в «Спартак» практически состоялся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Переговоры проходили в феврале 2007-го. Права на футболиста тогда принадлежали итальянскому «Ливорно».

Амелия был частью чемпионского состава сборной Италии. При этом он не провел ни одного матча за национальную команду во время мундиаля. Основным голкипером итальянской сборной стал Джанлуиджи Буффон, который также был признан лучшим игроком ЧМ на данной позиции.

23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии
Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
Читайте также
Ливорно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
Тедеско: Пригласил бы в «Спартак» Пирло или Дель Пьеро
Бывший тренер Емельяненко рассказал, как боец мог умереть
СМИ: ЦСКА интересуется игроком «Ливерпуля»
Боксер Ковалев рассказал о ситуации с коронавирусом в США
Отец Малкина высказался о возможном возвращении Евгения в Россию
Губерниев грубо раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина
«Реал» запросил у МЮ рекордную сумму за трансфер полузащитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь