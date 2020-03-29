«Ахмат» обсудит с футболистами размер зарплат после 10 апреля

Источник: РИА "Новости"

В субботу итальянский «Ювентус» сообщил о том, что руководство клуба достигло договоренности с игроками и тренерами команды о сокращении зарплаты на время паузы в проведении национальных и континентальных турниров из-за пандемии коронавируса. Годовая зарплата футболистов сократится на сумму, равную совокупным выплатам за четыре месяца, клуб сэкономит около €90 млн. Ранее Айдамиров сообщил ТАСС, что «Ахмат» договорился с игроками о замораживании курса валют по контрактам.

«У нас есть договоренность с игроками о курсе, который остается прежним. После 10 апреля будем понимать, ждем ли мы возобновления чемпионата, получим рекомендации правительства и дальше будем садиться, разговаривать с игроками, принимать какое-то решение, — сказал Айдамиров. — У нас идут консультации по этому поводу, нам же надо, чтобы было законное решение. Иначе в случае одностороннего сокращения зарплат на нас подадут в суд, и его решение будет не в нашу пользу, поэтому надо садиться и объяснять футболистам».

Тинькофф — Российская премьер-лига (РПЛ) приостановлена с 17 марта по 10 апреля. На данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров.