Футболисты «Ахмата» приступят к тренировкам только после рекомендаций правительства Чечни

На данный момент в «Ахмате» прерваны тренировки. Сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии коронавируса, команды успели сыграть 22 из 30 запланированных туров. 21 марта президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля.
«Мы выполняем рекомендации главы правительства республики. Когда снимут ограничения, тогда будем тренироваться. Пока же жителям республики рекомендовано не выходить из дома», — сказал Айдамиров.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения, выздоровели 64 человека, восемь человек умерли.