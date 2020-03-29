Футболисты «Ахмата» приступят к тренировкам только после рекомендаций правительства Чечни

Источник: РИА "Новости"

На данный момент в «Ахмате» прерваны тренировки. Сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии коронавируса, команды успели сыграть 22 из 30 запланированных туров. 21 марта президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля.

«Мы выполняем рекомендации главы правительства республики. Когда снимут ограничения, тогда будем тренироваться. Пока же жителям республики рекомендовано не выходить из дома», — сказал Айдамиров.