Газизов подтвердил, что «Уфа» будет на домашнем режиме до 12 апреля

Российский футбольный союз (РФС) 17 марта объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Ранее Газизов сообщил РИА Новости, что команда будет находиться на карантине до 2 апреля. В воскресенье источник РИА Новости сообщил, что команда останется на карантине до 12 апреля.