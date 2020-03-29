Газизов подтвердил, что «Уфа» будет на домашнем режиме до 12 апреля
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил РИА Новости, что футбольный клуб продлил домашний режим для команды до 12 апреля.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил РИА Новости, что футбольный клуб продлил домашний режим для команды до 12 апреля.
Российский футбольный союз (РФС) 17 марта объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Ранее Газизов сообщил РИА Новости, что команда будет находиться на карантине до 2 апреля. В воскресенье источник РИА Новости сообщил, что команда останется на карантине до 12 апреля.
«Домашний режим для футболистов продлен до 12 апреля», — сказал Газизов по телефону.