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18:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Газизов подтвердил, что «Уфа» будет на домашнем режиме до 12 апреля

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил РИА Новости, что футбольный клуб продлил домашний режим для команды до 12 апреля.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:12 MSK, 29.03
Источник: РИА "Новости"

Российский футбольный союз (РФС) 17 марта объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Ранее Газизов сообщил РИА Новости, что команда будет находиться на карантине до 2 апреля. В воскресенье источник РИА Новости сообщил, что команда останется на карантине до 12 апреля.

«Домашний режим для футболистов продлен до 12 апреля», — сказал Газизов по телефону.

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