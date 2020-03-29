Жемалетдинов: На карантине понял футболистов, завершивших карьеру

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«Не слежу за новостями, чтобы не загоняться»

— Рифат, чем занимаетесь на карантине?

— Морально тяжело сидеть дома и вообще никуда не выходить, кроме магазина. А так коротаю время, играю в Counter-Strike, читаю книгу, смотрю фильмы и сериалы. Что касается тренировок, то купил себе тренажер, беговую дорожку. Бегаю по программе, которую дали в клубе. До покупки тренажера бегал в парке около дома.

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— Сдавала ли команда анализы на коронавирус? Какие рекомендации получили от медицинского штаба?

— Нет, не сдавала. Мы просто ушли на карантин. Что касается рекомендаций нашего врача, то он сказал, чтобы меньше выходили в город, меньше контактировали с окружающими, чтобы чаще мыли руки. Ну то есть то же самое, что говорят везде.

— Следите ли вы за новостями по поводу коронавируса? И заметили ли панические настроения у населения, пустые полки в магазинах?

— Вроде всё на месте в магазинах: и гречка, и туалетная бумага (улыбается). Стараюсь не смотреть новости, чтобы не загоняться лишний раз.

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Хотелось бы доиграть чемпионат, но здоровье людей важнее

— Как отнеслись к приостановке чемпионата России?

— На первом месте здоровье людей, в первую очередь нужно думать только о нем. Наверное, хорошо, что приостановили, потому что на матчах много болельщиков, это большой риск. Мы стараемся пережить это. Тяжело, конечно, но такие правила.

— Много разговоров ходит о том, что чемпионат стоит совсем остановить и распределить места согласно текущей таблице. Ваше мнение по этому поводу?

— В принципе, хотелось бы доиграть сезон, потому что есть вариант, что мы можем догнать «Зенит». Конечно, тяжело это сделать, но шанс все равно есть. Но думаю, если турнир завершат, мы будем на втором месте, а это прямой выход в Лигу чемпионов, это положительный результат для команды.

— Наверняка не удивились, когда пришла новость о переносе ЕВРО-2020.

— Конечно, обидно, что турнир такого уровня пропадает в этом году, жалко на самом деле. Но повторюсь, здоровье важнее. Правильно, что его отменили. Буду стараться, чтобы в следующем году попасть в состав сборной.

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Смолов жалуется, что ему нечем заняться

— Сейчас проходит множество турниров по FIFA и ProEvolution Soccer среди футболистов. Вы в футсимы не играете?

— FIFA люблю, а PES не очень. Слышал, что Мацей Рыбус (одноклубник Жемалетдинова — ред.) играет в одном турнире, вот вчера проиграл. Значит, слабенький, надо потренироваться (улыбается).

— С Федором Смоловым часто общаетесь? Какими впечатлениями от своего заточения он делится?

— Да, ему тяжело. Насколько знаю, в Испании сложная ситуация. Федя также развлекается, играя в Counter-Strike. Он так же, как и мы, занимается дома и никуда не выходит. В принципе, мы в равных условиях. Говорит, что ему скучно, делать нечего (смеется).

— Невозможно представить, насколько сложно профессиональным футболистам без своей работы.