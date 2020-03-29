Доменико Тедеско: Пригласил бы в «Спартак» Пирло или Дель Пьеро

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«ЕСТЬ ВЕЩИ НАМНОГО ВАЖНЕЕ ФУТБОЛА»

— Вы более полугода работаете в России. Успели адаптироваться?

— Уже успел почувствовать себя частью большой спартаковской семьи. И с нетерпением жду, когда мы снова сможем тренироваться, проводить матчи. Первый месяц я жил на клубной базе — это ускорило процесс знакомства со всеми работниками «Спартака». Для меня это был необычный опыт, все-таки до этого никогда не тренировал за пределами Германии. Помню, как сильно нервничал перед дебютной игрой с «Рубином». Но волнение прошло быстро. Атмосфера на «Открытие Арене» — невероятная.

— Как относитесь к перерыву в чемпионате?

— Это очень трудный период для всего мира. И только совместными усилиями можно победить эпидемию. Да, обидно было прерывать сезон на такой ноте — когда у «Спартака» многое получалось. Но жизнь не состоит из одного футбола. Есть вещи поважнее. В первую очередь — здоровье людей.

— Тем не менее, вы довольны игрой команды в первых весенних матчах?

— Безусловно. Мы провели плодотворные сборы в Абу-Даби, Сочи, Катаре. И даже сейчас игроки не растеряли форму, заложена очень прочная база.

— На карантине вы провели семинар для всей тренерской вертикали «Спартака».

— Да. И очень доволен. Я двенадцать лет работал с детскими командами «Штутгарта» и «Хоффенхайма», мне было что рассказать. Объяснил коллегам принципы, на которых строятся тренировки в главной команде. Хотел услышать их мнение — и узнал массу интересного. В академии «Спартака» применяются самые современные методики. Мы должны продолжать двигаться вперед, работая в тесной связке.

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— Вроде бы вы хотели использовать перерыв и для изучения русского языка.

— Так и есть. У меня очень хороший переводчик Дима, который помогает в любой ситуации. Однако я бы хотел и сам освоить язык. Прогресс идет. И сейчас появилась возможность этот прогресс ускорить.

Источник: Reuters

«У НАС МНОГО ИГРОКОВ, ГОТОВЫХ К БУНДЕСЛИГЕ И ДРУГИМ ТОП-ЧЕМПИОНАТАМ»

— Вы победили в дерби ЦСКА. По эмоциям этот матч был как игры «Шальке» с «Баварией»?

— Крупнейшее немецкое дерби — «Шальке» против дортмундской «Боруссии». Эти игры по атмосфере напомнил наш матч с ЦСКА. «Спартак» добился победы во многом благодаря болельщикам, которые продолжали гнать команду вперед и в основное, и в дополнительное время. В итоге мы забили решающий мяч в меньшинстве.

— Кто из игроков «Спартака» мог бы закрепиться в бундеслиге?

— А почему вы спрашиваете про бундеслигу? У нас много игроков с потенциалом выступать в любом ведущем европейском чемпионате. Если ты закрепился в основе «Спартака», значит, готов и к бундеслиге. Вне всяких сомнений.

— Если бы имели возможность пригласить в «Спартак» одну мировую звезду, кого бы выбрали?

— Андреа Пирло. Он уже не играет, но для меня это идеал полузащитника. Каким до него был Алессандро Дель Пьеро. Если бы можно было отмотать время назад, обязательно взял бы в «Спартак» кого-то из них.

Источник: Reuters

«В БЕЛЫХ КЕДАХ МНЕ УДОБНО»

— Как приняли решение стать тренером?

— В этой профессии мне нравится быстрая обратная связь. Три дня поработал, на четвертый — игра, и ты видишь плоды своего труда. А в других профессиях можно ждать результата годами… Мне кажется, нет ничего лучше работы главным тренером, когда твоя команда выигрывает. Правда, если проигрывает, нет ничего хуже… Но я стараюсь быстро реагировать на ошибки, делать выводы и продолжать двигаться вперед.

— Вы проходили обучение в Академии Хеннеса Вайсвайлера. Что было самым интересным?

— Изучение психологии, того, как мысли и поступки влияют на игру. Мотивация футболистов порой важнее, чем техника и тактика. Мы ведь работаем с людьми, у которых есть обычная жизнь, с семьями, детьми, ежедневными проблема. Чтобы научить игроков абстрагироваться от всего этого, тренер должен разбираться в психологии.

- У Ильи Кутепова недавно родилась дочь София. Такие моменты положительно влияют на футболистов?

— Конечно. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Илью…

Для той самой мотивации рождение ребенка — момент исключительно позитивный. Другое дело, что маленькие дети часто не дают выспаться. Иногда лучше на какое-то время переселиться в гостиницу, на ту же базу, чтобы это не мешало тренировочному процессу.

— Вы ходите на матчи в белых кедах. Нравится такой стиль?

— Мне комфортно. Это важнее моды, за которой не слежу. Хочу оставаться обычным человеком и на футбольном поле, и за его пределами. Надеваю то, что мне удобно.

Источник: РИА

«ПОСЛЕ КАРАНТИНА С УДОВОЛЬСТВИЕМ СПУЩУСЬ В МОСКОВСКОЕ МЕТРО»

— А каковы ваши предпочтения в музыке?

— Я всеяден. Слушаю английскую, немецкую, итальянскую музыку. Медленную и быструю. По настроению.

— Сейчас москвичам не рекомендовано пользоваться метро, но вы там до перерыва бывали. Какие станции больше всего понравились?

— Спускался в подземку три раза. Был на станциях в районе Красной площади. Старые такие, красивые. Дух захватывает от подобной архитектуры в метро. После карантина обязательно буду им пользоваться. Это интересно.

— Сейчас много времени для чтения. Ваш любимый автор?

— Герман Гессе. Не знаю, насколько он известен в России.

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«ПРИМЕТЫ НЕ ПОМОГУТ, ЕСЛИ ОШИБСЯ С ТАКТИКОЙ»

— Вернемся к футболу. Вы сказали, что большинство спартаковцев смогли бы заиграть в любом топ-чемпионате. А могли бы сравнить по уровню РПЛ и бундеслигу?

— Главная особенность немецкого чемпионата — то, что все 18 команд конкурентоспособны. Тот же «Вердер», который занимает сейчас последнее место, может сыграть 3:3 с «Баварией» — и это никого не удивит.

У всех клубов бундеслиги очень сильные молодежные академии, департаменты скаутов. При этом нет такого разрыва в бюджетах, как в Италии или Испании. В России тоже достаточно конкурентный чемпионат, но все же далеко не у всех идеально выстроена клубная система.

— Есть ли у вас какие-то приметы?

— Нет, я не суеверен. Меня волнует только одно — что игроки показывают на поле. Никакие приметы не помогут, если ты неправильно выстроил тренировочный процесс, ошибся с тактикой. Тренер должен постоянно держать в голове множество факторов. И даже когда у тебя невольно появляются какие-то приметы — бывает и такое, — они не могут играть решающее значение.