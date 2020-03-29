Доменико Тедеско: Пригласил бы в «Спартак» Пирло или Дель Пьеро
«Спартак» продолжает отвечать на вопросы болельщиков во время карантина. Очередь дошла до главного тренера команды.
«Спартак» продолжает отвечать на вопросы болельщиков во время карантина. Очередь дошла до главного тренера команды.
— Вы более полугода работаете в России. Успели адаптироваться?
— Уже успел почувствовать себя частью большой спартаковской семьи. И с нетерпением жду, когда мы снова сможем тренироваться, проводить матчи. Первый месяц я жил на клубной базе — это ускорило процесс знакомства со всеми работниками «Спартака». Для меня это был необычный опыт,
— Как относитесь к перерыву в чемпионате?
— Это очень трудный период для всего мира. И только совместными усилиями можно победить эпидемию. Да, обидно было прерывать сезон на такой ноте — когда у «Спартака» многое получалось. Но жизнь не состоит из одного футбола. Есть вещи поважнее. В первую очередь — здоровье людей.
— Тем не менее, вы довольны игрой команды в первых весенних матчах?
— Безусловно. Мы провели плодотворные сборы в
— На карантине вы провели семинар для всей тренерской вертикали «Спартака».
— Да. И очень доволен. Я двенадцать лет работал с детскими командами «Штутгарта» и «Хоффенхайма», мне было что рассказать. Объяснил коллегам принципы, на которых строятся тренировки в главной команде. Хотел услышать их мнение — и узнал массу интересного. В академии «Спартака» применяются самые современные методики. Мы должны продолжать двигаться вперед, работая в тесной связке.
— Вроде бы вы хотели использовать перерыв и для изучения русского языка.
— Так и есть. У меня очень хороший переводчик Дима, который помогает в любой ситуации. Однако я бы хотел и сам освоить язык. Прогресс идет. И сейчас появилась возможность этот прогресс ускорить.
— Вы победили в дерби ЦСКА. По эмоциям этот матч был как игры «Шальке» с «Баварией»?
— Крупнейшее немецкое дерби — «Шальке» против дортмундской «Боруссии». Эти игры по атмосфере напомнил наш матч с ЦСКА. «Спартак» добился победы во многом благодаря болельщикам, которые продолжали гнать команду вперед и в основное, и в дополнительное время. В итоге мы забили решающий мяч в меньшинстве.
— Кто из игроков «Спартака» мог бы закрепиться в бундеслиге?
— А почему вы спрашиваете про бундеслигу? У нас много игроков с потенциалом выступать в любом ведущем европейском чемпионате. Если ты закрепился в основе «Спартака», значит, готов и к бундеслиге. Вне всяких сомнений.
— Если бы имели возможность пригласить в «Спартак» одну мировую звезду, кого бы выбрали?
— Андреа Пирло. Он уже не играет, но для меня это идеал полузащитника. Каким до него был Алессандро Дель Пьеро. Если бы можно было отмотать время назад, обязательно взял бы в «Спартак»
— Как приняли решение стать тренером?
— В этой профессии мне нравится быстрая обратная связь. Три дня поработал, на четвертый — игра, и ты видишь плоды своего труда. А в других профессиях можно ждать результата годами… Мне кажется, нет ничего лучше работы главным тренером, когда твоя команда выигрывает. Правда, если проигрывает, нет ничего хуже… Но я стараюсь быстро реагировать на ошибки, делать выводы и продолжать двигаться вперед.
— Вы проходили обучение в Академии Хеннеса Вайсвайлера. Что было самым интересным?
— Изучение психологии, того, как мысли и поступки влияют на игру. Мотивация футболистов порой важнее, чем техника и тактика. Мы ведь работаем с людьми, у которых есть обычная жизнь, с семьями, детьми, ежедневными проблема. Чтобы научить игроков абстрагироваться от всего этого, тренер должен разбираться в психологии.
- У Ильи Кутепова недавно родилась дочь София. Такие моменты положительно влияют на футболистов?
— Конечно. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Илью…
Для той самой мотивации рождение ребенка — момент исключительно позитивный. Другое дело, что маленькие дети часто не дают выспаться. Иногда лучше на
какое-товремя переселиться в гостиницу, на ту же базу, чтобы это не мешало тренировочному процессу.
— Вы ходите на матчи в белых кедах. Нравится такой стиль?
— Мне комфортно. Это важнее моды, за которой не слежу. Хочу оставаться обычным человеком и на футбольном поле, и за его пределами. Надеваю то, что мне удобно.
— А каковы ваши предпочтения в музыке?
— Я всеяден. Слушаю английскую, немецкую, итальянскую музыку. Медленную и быструю. По настроению.
— Сейчас москвичам не рекомендовано пользоваться метро, но вы там до перерыва бывали. Какие станции больше всего понравились?
— Спускался в подземку три раза. Был на станциях в районе Красной площади. Старые такие, красивые. Дух захватывает от подобной архитектуры в метро. После карантина обязательно буду им пользоваться. Это интересно.
— Сейчас много времени для чтения. Ваш любимый автор?
— Герман Гессе. Не знаю, насколько он известен в России.
— Вернемся к футболу. Вы сказали, что большинство спартаковцев смогли бы заиграть в любом
— Главная особенность немецкого чемпионата — то, что все 18 команд конкурентоспособны. Тот же «Вердер», который занимает сейчас последнее место, может сыграть 3:3 с «Баварией» — и это никого не удивит.
У всех клубов бундеслиги очень сильные молодежные академии, департаменты скаутов. При этом нет такого разрыва в бюджетах, как в Италии или Испании. В России тоже достаточно конкурентный чемпионат, но все же далеко не у всех идеально выстроена клубная система.
— Есть ли у вас
— Нет, я не суеверен. Меня волнует только одно — что игроки показывают на поле. Никакие приметы не помогут, если ты неправильно выстроил тренировочный процесс, ошибся с тактикой. Тренер должен постоянно держать в голове множество факторов. И даже когда у тебя невольно появляются
Григорьевская Юлия