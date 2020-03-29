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18:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Агент: Бикфалви отклонил предложения нескольких клубов РПЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Полузащитник екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви имел предложения от нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), но все их отклонил, сообщил РИА Новости агент игрока Даниэл Драгош.

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Источник: РИА "Новости"

Бикфалви перешел в «Урал» в январе 2017 года. Действующий контракт полузащитника с екатеринбургским клубом истекает летом 2020 года. В текущем сезоне Бикфалви провел 19 матчей в Российской премьер-лиге и забил пять голов.

«У Бикфалви было несколько предложений от нескольких клубов РПЛ (помимо “Урала”), но он все их отклонил», — сказал Драгош.

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