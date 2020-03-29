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20:48 (мск), источник: Sport24

Тарасов подарил Porsche жене на день рождения

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил автомобиль Porsche своей супруге Анастасии Костенко, которой сегодня исполняется 26 лет.

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Пара опубликовала фотографии с подарком на своих страницах в инстаграме. «Будь счастлива», — подписал снимок 33-летний футболист.

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«Написать хочется много, так сказать, сфотографировать состояние души, но мысли не могу собрать в кучу, так как сегодня мой день, он самый лучший или нет, один из, — написала Костенко. — И рядом мой любимый и наши любимые девочки, люди и все, что я хочу сказать, так это: «Спасибо, Бог. Спасибо моему самому любимому и любящему мужу, моим девочкам. И маме. И папе. Я знаю, что вы очень счастливы за меня».

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27 июля 2019© Ньюстюб
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