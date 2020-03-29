Тарасов подарил Porsche жене на день рождения
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил автомобиль Porsche своей супруге Анастасии Костенко, которой сегодня исполняется 26 лет.
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил автомобиль Porsche своей супруге Анастасии Костенко, которой сегодня исполняется 26 лет.
Пара опубликовала фотографии с подарком на своих страницах в инстаграме. «Будь счастлива», — подписал снимок 33-летний футболист.
«Написать хочется много, так сказать, сфотографировать состояние души, но мысли не могу собрать в кучу, так как сегодня мой день, он самый лучший или нет, один из, — написала Костенко. — И рядом мой любимый и наши любимые девочки, люди и все, что я хочу сказать, так это: «Спасибо, Бог. Спасибо моему самому любимому и любящему мужу, моим девочкам. И маме. И папе. Я знаю, что вы очень счастливы за меня».