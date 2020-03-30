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13:52 (мск), источник: ТАСС

Игроки ФК «Зенит» продолжат тренироваться дома

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты «Зенита» продолжат тренироваться дома в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:11 MSK, 30.03
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Пресс-служба «Зенита» 22 марта сообщила о том, что было принято решение продлить карантин на неделю.

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«На данном этапе тренировки футболистов “Зенита” по-прежнему проходят в домашнем режиме. Игроки регулярно проводят функциональные упражнения, каждый понимает, что сейчас главное обезопасить себя и окружающих», — сообщили в пресс-службе.

Сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии коронавируса, команды успели сыграть 22 из 30 запланированных туров. 21 марта президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов, в России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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