Игроки ФК «Зенит» продолжат тренироваться дома

«На данном этапе тренировки футболистов “Зенита” по-прежнему проходят в домашнем режиме. Игроки регулярно проводят функциональные упражнения, каждый понимает, что сейчас главное обезопасить себя и окружающих», — сообщили в пресс-службе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов, в России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.