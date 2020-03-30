Игроки ФК «Зенит» продолжат тренироваться дома
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты «Зенита» продолжат тренироваться дома в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты «Зенита» продолжат тренироваться дома в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в
«На данном этапе тренировки футболистов “Зенита”
Сезон Тинькофф — Российской
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов, в России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.