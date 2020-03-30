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14:36 (мск), источник: ТАСС

Футболистам «Тамбова» карантин продлен до 6 апреля

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Руководство «Тамбова» продлило карантин футболистам команды из-за пандемии коронавируса как минимум до 6 апреля. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:29 MSK, 30.03
Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила ТАСС о том, что футболисты должны были приступить к тренировкам с 1 апреля.

«Мы решили продлить карантин до 6 апреля. Когда вся страна находится на карантине, мы не можем позволить себе тренироваться. Речи об этом сейчас не идет. Самое главное — здоровье ребят и всех окружающих», — отметил Худяков.

В субботу итальянский «Ювентус» сообщил о том, что руководство клуба достигло договоренности с игроками и тренерами команды о сокращении зарплаты на время паузы в проведении национальных и континентальных турниров из-за пандемии коронавируса. Годовая зарплата футболистов сократится на сумму, равную совокупным выплатам за четыре месяца, клуб сэкономит около €90 млн. «Понятно, что для нас это была бы экономия, но я считаю, что по отношению к ребятам урезать зарплату будет несправедливо. Они и так получают меньше всех в лиге, при этом бьются и показывают хорошие результаты», — подчеркнул Худяков.

«Если придется доигрывать чемпионат в июне или июле, то у нас, конечно, будут проблемы. Но будем обращаться, искать дополнительное финансирование. Я считаю, что футболисты очень достойно играют, и мы будем делать все возможное, чтобы ничего не урезать, а оставить все как есть», — добавил собеседник агентства.

«Тамбов», для которого этот сезон является дебютным в премьер-лиге, занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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