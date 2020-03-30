Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
17:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА объявил о продлении карантина из-за коронавируса до 1 мая

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА продлил карантин и приостановку тренировок до 1 мая из-за коронавируса, сообщается в Twitter столичного футбольного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и новыми ограничительными мерами в Москве ЦСКА принял решение продлить карантин. Тренировочный процесс возобновится не ранее 1 мая. Просим болельщиков по возможности не выходить из дома и соблюдать все меры предосторожности», — говорится в сообщении.

Ранее в марте Российский футбольный союз (РФС) приостановил все соревнования под своей эгидой до 10 апреля.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Врач рассказала, какие продукты смертельно опасны для иммунной системы
МОК отказался от Олимпиады-2021 весной. Убытки уже не считают
Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барселоны» на 70%
«Дима, ты, может, прикроешь рот?» Резцова ответила Губерниеву
В команде Квята собирались заразить гонщиков коронавирусом
Подруга игрока «Ювентуса»: ради нее нарушен режим самоизоляции
Нурмагомедов раскрыл свое местонахождение
Лукаку и Зинченко вышли в 1/8 финала Евро-2020 по FIFA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь