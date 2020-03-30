ЦСКА объявил о продлении карантина из-за коронавируса до 1 мая

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и новыми ограничительными мерами в Москве ЦСКА принял решение продлить карантин. Тренировочный процесс возобновится не ранее 1 мая. Просим болельщиков по возможности не выходить из дома и соблюдать все меры предосторожности», — говорится в сообщении.