ЦСКА объявил о продлении карантина из-за коронавируса до 1 мая
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА продлил карантин и приостановку тренировок до 1 мая
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА продлил карантин и приостановку тренировок до 1 мая
«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и новыми ограничительными мерами в Москве ЦСКА принял решение продлить карантин. Тренировочный процесс возобновится не ранее 1 мая. Просим болельщиков по возможности не выходить из дома и соблюдать все меры предосторожности», — говорится в сообщении.
Ранее в марте Российский футбольный союз (РФС) приостановил все соревнования под своей эгидой до 10 апреля.