Главный позор в истории «Спартака». Игроки делили власть, а команда вылетела в первую лигу
«Спартак» надеялся на «договорняк» в Киеве в 1976-м. Но там сделали все, чтобы он вылетел.
«Спартак» надеялся на «договорняк» в Киеве в 1976-м. Но там сделали все, чтобы он вылетел.
В истории каждого клуба, даже самого большого, есть тёмные пятна, о которых болельщики хотели бы забыть. Московский «Спартак» — не исключение. Вспоминаем, как
Ещё в декабре 1975-го «Спартак» играл в 1/8 финала Кубка УЕФА. Тогда москвичи победили в Сочи «Милан» со счётом 2:0, тем не менее этой победы не хватило, чтобы отыграть 0:4 в Италии. Вылетать из еврокубков было, конечно же, неприятно, как и финишировать на 10-м месте в чемпионате СССР после серебра 1974-го, но никто даже предположить не мог, какой кошмар ждёт
Сезон-1976 получился необычным. Ещё в августе 1975-го заведующий лабораторией теории и практики ВНИИФК (Всесоюзного
«Мне кажется, что тогда Крутиков был не готов работать с таким клубом, — объяснял причины неудач “Спартака” защитник той команды Виктор Самохин в интервью “Спорт-экспрессу”. — В итоге из неплохих игроков хорошей команды не сложилось. Сейчас я понимаю, что значил и значит для “Спартака” Николай Петрович Старостин. А тогда все его призывы и разговоры о спартаковском особом духе воспринимал вполуха. И только уйдя из “Спартака”, понял, что да — он существует, этот самый дух».
Впрочем, по поводу уровня футболистов «Спартака» в провальном сезоне есть и противоположное мнение. «Состав у “Спартака” был слабый. Крутиков набрал игроков, которые не подходили команде. Некоторых он отчислил по ходу сезона, например, Виктора Папаева. Дело в том, что состав тогда всё время менялся тренерским штабом. Не было постоянного стартового состава, сыгранности — никакой. Это и привело к неудаче. Естественно, когда команда постоянно проигрывает, внутри коллектива начинается брожение. Игроки начинают делиться на группировки и так далее. Конечно, обстановка в раздевалке была ненормальной», — говорил бывший нападающий
Из «Спартака» ушли голкипер Александр Прохоров, защитник Геннадий Логофет, полузащитник Александр Минаев и нападающий Александр Пискарёв. В конце года, когда москвичи вылетели в первую лигу, лидер
«Главное, что должны были сделать тренеры, — организовать игру, психологически настраивать игроков на каждый матч, как на решающий. Этого мы и не увидели. Сколько нервов отняли у команды непоследовательность и неуверенность тренеров! Поймите, я не против них лично. Они хорошие люди, искренне преданные и желающие добра “Спартаку”. Но
Но это было впереди, а в ходе подготовки к весеннему чемпионату 1976-го Крутиков пытался утвердиться в команде.
«Перед чемпионатом новый главный тренер настоял, чтобы из “Спартака” убрали Старостина. А как можно — без Николая Петровича?! Я, когда пришёл, ужаснулся.
Команда Крутикова начала весенний чемпионат с выездной победы над «Араратом» 1:0, однако в следующих четырёх турах не забила ни одного мяча.
«Кормили тогда на базе хоть и вкусно, но недостаточно, —
«База наша в Тарасовке — этакий памятник футбольной старины, — делился деталями быта, будучи в редакции «Недели», Папаев. — С единственным полем, на которое мы с середины мая и не ступаем, чтобы травка могла взойти. А в октябре оно уже льдом покрыто. И нередко тренироваться приходится в хоккейной «коробке», да и то сперва просить местных тарасовских парней: «Ребята, уступите площадку, у нас тренировка».
«Спартак» занял 14-е место, опередив только «Локомотив» с «Зарей», но, несмотря на ужасный результат, Крутиков продолжил работу с
В 1976-м году в «Спартак» в качестве игрока впервые приехал Олег Романцев. Он провёл за команду всего два матча. Будущему тренеру
«Команды не было. Были две кучки с двумя неформальными лидерами — Ловчевым и Прохоровым, — рассказывал он в своей автобиографии «Правда обо мне и «Спартаке». — Они до того ревновали друг к другу, что даже не здоровались по утрам. Меня пытались затянуть то в одну, то в другую кучку. Говорили: «С теми не общайся, они гнилые, давай с нами. Мы в порядке, держись нас». Другие — то же самое про этих. Я послушал обоих, потом проснулся утром, подошёл к Саше Кокореву и сказал: «Я вот бутсы брал. Сдай их, пожалуйста. А я поехал домой».
«Главное — его отношение к работе.
«Крутиков был совсем незрелым для такой работы, — вспоминает футболист той команды Александр Кокорев. — Приведу пример. У нас в команде с режимом не дружил Коля Абрамов. Но в квадрате был лучшим. Крутиков отзывал его в сторонку: «Коль, ты выпивай, но только не много, хорошо?» Представляете: старший тренер такое говорит?
Расскажу ещё один эпизод. На тренировку мы обычно выходили заранее, за полчаса. Разомнёмся, поиграем в квадратик, побьём по воротам. А тут проходит 45 минут — Крутикова нет. Официальная часть тренировки должна уже 15 минут как начаться.
— Иван Алексеевич, а тренировка начнется или нет?
Тот идёт к Крутикову:
— Анатолий, во сколько начинаем?
— А сколько сейчас времени? Они вроде уже давно на поле. Ладно, заканчивай — завтра потренируемся.
Вот такие порой у нас были «тренировки». Надо ли удивляться, что «Спартак» по итогам того сезона вылетел в первую лигу? С тренером, которому всё было до «фени», это было вполне логично. Плюс совсем слабый был состав. Крутиков набрал в команду много совсем непонятных людей — таких как Смирнов из «Шинника», Рахимов. Это были явно игроки не уровня высшей лиги.
«У Крутикова были очень странные разминки, — рассказывает еще один футболист того “Спартака”. Виктор Самохин. — Заставлял кувыркаться от ворот до ворот. Сначала вперед, потом назад. Может, опробовал на нас новую методику? Но я не понимал, что нам дают эти упражнения. Как тренер Крутиков во мне ничего не оставил. Над тактикой не работали, соперников не разбирали. Из его практики я ничего полезного не почерпнул. Другое дело — такие фигуры, как Бесков, Романцев, Симонян, Исаев, Морозов. Каждый из них
В осеннем чемпионате «Спартак» стартовал с поражения от «Зенита» в Москве — 1:2. Но потом команда вроде бы поймала свою игру: одержала три победы в четырёх турах над «Локомотивом», ЦСКА и «Араратом».
В следующих пяти турах спартаковцы трижды сыграли вничью, в том числе с будущим чемпионом «Торпедо» — 2:2. Единственную победу одержали над действующим весенним чемпионом «Динамо» — 1:0. Команды шли в таблице очень ровной группой. За пять туров до финиша второе место от 15-го отделяли всего четыре очка. За победу тогда давали два. «Спартак»
Однако концовку чемпионата спартаковцы провалили с треском, потерпев четыре поражения в пяти матчах. Да и единственная победа была с душком. Команда Крутикова переиграла «Шахтёр» (1:0) в «Лужниках» благодаря судьям. В ворота гостей назначили два очень спорных пенальти. Один из них удалось реализовать.
Ловчев признавался в интервью для издания «Физкультура и спорт»: «Самый неприятный осадок остался у меня после нашего матча с “Шахтёром” на финише осеннего чемпионата. Выходить после игры из раздевалки на улицу было стыдно… Казалось бы, должен радоваться — судья помог “Спартаку” в самое трудное для команды время. А говорю я об этом потому, что противно играть в такой футбол».
Однако все конкуренты команды Крутикова в 15-м туре победили, причём обыгрывали другие московские клубы — «Торпедо», «Локомотив», ЦСКА. А вот спартаковцев ждал горячий приём в Киеве.
«Я накануне матча знал, что нас задушат, — рассказывал Крутиков в интервью “Спорт-экспрессу”. Анатолий Иванов судил, ленинградский. Подхожу, только начал: “Толя…” — “Фёдорыч, я
Киевское «Динамо» забило уже на 4-й минуте: Леонид Буряк поразил ворота мощным ударом со штрафного под перекладину. Спартаковцы собрали волю в кулак, отыгрались на 20-й минуте. Валерий Гладилин послал мяч в сетку после ошибки вратаря Евгения Рудакова. До середины второго тайма
У «Спартака» ещё оставалась надежда. Если бы на следующий день «Торпедо» не уступило «Арарату»,