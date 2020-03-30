Калиниченко: Спартаковская секта остаётся самой мощной и влиятельной в России
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о популярности московского клуба.
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о популярности московского клуба.
«Нездоровую истерику вокруг “Спартака” можно объяснить популярностью. Это не ощущение, а правда. Каждый хочет на “Спартаке” заработать кусочек славы. Это касается футболистов, журналистов, околофутбольных деятелей. Каждый
Любая команда требует побед. Болельщики ЦСКА и “Динамо” тоже требуют. Всё объясняется одним простым предложением: “Спартак” был и остаётся самым популярным клубом в России. Что бы ни случилось, болельщики будут требовать побед. “Спартак” на протяжении не только 90-х практически всегда оставался наверху. Времена поменялись. Спартаковский футбол, на котором росли многие, закончился. Пришёл другой “Спартак”.
Большая истерия по поводу игры, которую уже никогда не вернуть и возвращать не нужно. Вся истерия идёт от желания побед, а не от того, что “Спартак” взрастил в 90-х. Это до 90-х
Замкнутый круг получается. Болельщиков много, болельщики требуют. Одни генерируют любовь, другие, кто не любит “Спартак”, генерируют ненависть. Всё вместе даёт большой клубок, который катится и будет катиться ещё долгие годы.
“Спартак” — секта? Тоже думал над этим. В