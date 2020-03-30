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20:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малком признан болельщиками лучшим игроком «Зенита» в марте

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бразильский полузащитник Малком признан болельщиками «Зенита» лучшим футболистом команды в марте, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, Малком победил в голосовании болельщиков, набрав 29,59% голосов респондентов. Второе место в опросе занял Юрий Жирков (24,05%), третьим стал иранский форвард Сердар Азмун (23,06%).

Малком в марте провел за «Зенит» три матча, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

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