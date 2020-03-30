Малком признан болельщиками лучшим игроком «Зенита» в марте
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бразильский полузащитник Малком признан болельщиками «Зенита» лучшим футболистом команды в марте, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бразильский полузащитник Малком признан болельщиками «Зенита» лучшим футболистом команды в марте, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Как отмечается, Малком победил в голосовании болельщиков, набрав 29,59% голосов респондентов. Второе место в опросе занял Юрий Жирков (24,05%), третьим стал иранский форвард Сердар Азмун (23,06%).
Малком в марте провел за «Зенит» три матча, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.