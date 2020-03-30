Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
22:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Transfermarkt обновил стоимость З. Бакаева и Малкома

Портал Transfermarkt обновил стоимость полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева и бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Спартаковец подорожал на € 2 млн и теперь его стоимость составляет € 10 млн. Стоимость Малкома снизилась с € 40 до € 38 млн.

Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 23-летний бразильский форвард принял участие в пяти матчах российского национального чемпионата (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

23-летний Бакаев — воспитанник академии «Спартака». В нынешнем сезоне в 20 матчах Российской Премьер-Лиги хавбек забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые "горячие" фигуристки мира! Лучшие фото!
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 30 марта
Главный позор в истории «Спартака». Катастрофа 1976 года
Как 17-летний Овечкин в одиночку обыграл США на молодежном ЧМ
АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях
Подруга игрока «Ювентуса»: ради нее нарушен режим самоизоляции
Напавшего на росгвардейца боксера отпустили домой
Калиниченко: Спартаковская секта - самая влиятельная в России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь