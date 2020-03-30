Transfermarkt обновил стоимость З. Бакаева и Малкома

Спартаковец подорожал на € 2 млн и теперь его стоимость составляет € 10 млн. Стоимость Малкома снизилась с € 40 до € 38 млн.

Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 23-летний бразильский форвард принял участие в пяти матчах российского национального чемпионата (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.