Игроки и руководство «Зенита» помогли больнице, где лечат коронавирус
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Футболисты, тренерский штаб и руководство
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Футболисты, тренерский штаб и руководство
Больница стала одним из первых медицинских учреждений, которые экстренно перепрофилировались под лечение гриппа, ОРВИ, пневмонии и COVID-19. Лечебное учреждение получит инструменты, мониторы (НИАД, Spo2, ЧД, ЭКГ), фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам ежедневно.
«Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всем мире. Только совместными усилиями, последовательно, шаг за шагом, мы победим вирус. Это наш долг — сегодня оказать поддержку тем, кто больше всего нуждается в помощи», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, которого цитирует