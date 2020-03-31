Игроки и руководство «Зенита» помогли больнице, где лечат коронавирус

«Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всем мире. Только совместными усилиями, последовательно, шаг за шагом, мы победим вирус. Это наш долг — сегодня оказать поддержку тем, кто больше всего нуждается в помощи», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, которого цитирует пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.