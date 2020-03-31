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13:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игроки и руководство «Зенита» помогли больнице, где лечат коронавирус

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Футболисты, тренерский штаб и руководство санкт-петербургского «Зенита» выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов для Городской больницы Святого Великомученика Георгия в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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Источник: Спорт РИА Новости

Больница стала одним из первых медицинских учреждений, которые экстренно перепрофилировались под лечение гриппа, ОРВИ, пневмонии и COVID-19. Лечебное учреждение получит инструменты, мониторы (НИАД, Spo2, ЧД, ЭКГ), фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам ежедневно.

«Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всем мире. Только совместными усилиями, последовательно, шаг за шагом, мы победим вирус. Это наш долг — сегодня оказать поддержку тем, кто больше всего нуждается в помощи», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, которого цитирует пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

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