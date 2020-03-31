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16:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Матчи РПЛ возобновятся не раньше 30 мая

Руководство РПЛ сообщило клубам, что футбольный сезон в России точно не возобновится раньше 30-ого мая, пишет Telegram-канал «Мутко против».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее чемпионат страны был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. В РПЛ сыграно 22 тура из 30.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек. По этой причине практические все соревнования в мире были приостановлены, в том числе АПЛ, ла лига и серия A.

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