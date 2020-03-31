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19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» продлил режим домашних тренировок до 4 мая

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Спартак» продлил отмену командных тренировок как минимум до 4 мая из-за коронавируса, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

В Москве и ряде регионов России был введен режим самоизоляции в рамках предотвращения распространения COVID-19. Гражданам не рекомендуется покидать дома без острой необходимости.

«В связи с обязательным режимом самоизоляции, который введен в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавируса, руководство и тренерский штаб “Спартака” приняли решение о том, что футболисты продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома», — говорится в сообщении.

«При этом игроки “красно-белых” будут оставаться в постоянном контакте с тренерским и медицинским штабами клуба. Предварительно, тренировки первой команды возобновятся 4 мая», — отмечает пресс-служба.

Ранее о продлении карантина до мая объявили столичный ЦСКА, а также екатеринбургский «Урал».

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