Член Консультативного совета «Динамо»: Футболисты мгновенно откликнулись на призыв помочь врачам в Коммунарке

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 31 марта, «РИА-Новости» опубликовали письмо главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко в адрес «Динамо» с благодарностью за помощь.

Письмо главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко в адрес «Динамо» с благодарностью за помощь.

Мы связались с членом Консультативного совета бело-голубых, а также Общественной палаты города Москвы Вадимом Ковалевым, который рассказал подробности акции.

— Это вы обратились к руководителям «Динамо» с такой инициативой? — вопрос Ковалеву.

— Скорее наоборот. Это они вышли на меня с предложением о практической помощи, зная о моем большом опыте участия в различных волонтерских проектах. Мы совместно с коллегами решили, что будет правильным помочь тем, кто находится сейчас на передовой — спасает жизни, трудится днем и ночью — врачам. Очень благодарен клубу, а также всем футболистам, которые мгновенно откликнулись на запрос медиков и выделили средства.

Мы знаем из новостей, что в Италии, Испании, Германии люди из мира футбола помогают в борьбе с пандемией. Рад, что и наши ребята не остались в стороне. В Коммунарке оборудовали комнату отдыха для врачей, завтра такая же должна заработать и в институте имени Склифосовского, где сейчас тоже ведется напряженная работа. Мне кажется, о таких вещах можно говорить открыто — это пример для остальных.

— Какую сумму удалось собрать?

— Мне не хотелось бы называть конкретные цифры, чтобы избежать спекуляций. Скажу лишь, что она весьма существенная. При этом названная история — лишь часть усилий клуба. Идет и, если так можно назвать, просветительская работа — клуб вместе с футболистами через свои ресурсы старается всячески призывать людей оставаться дома. И делаются реальные дела.

Сейчас, к примеру, болельщики собирают средства, чтобы помочь ветеранам общества «Динамо» — отвезти продуктовые наборы тем, кто на самоизоляции. Здорово, что в трудную минуту многие в стране стараются сплотиться, помогать тем, кому сложно.

— В Коммунарке, которой «Динамо» оказало помощь, сейчас находится другой член Консультативного совета — Лев Лещенко.

— Лев Валерьянович — наша легенда, один из самых известных болельщиков «Динамо». К счастью, последние новости о нем читаем позитивные. Мы желаем Льву Лещенко крепкого здоровья. Как и всем, кто пострадал от коронавируса.