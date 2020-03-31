Сигурдссон сообщил, что улетел домой

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«Домой», — написал Сигурдссон в своем Instagram. Также он опубликовал фото, на котором поднимается по трапу в небольшой самолет.

Российский футбольный союз (РФС) 17 марта объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой из-за коронавируса до 10 апреля. ЦСКА в понедельник сообщил, что все тренировки команды отменены, а режим карантина продлен до 1 мая.

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