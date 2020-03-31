Сигурдссон сообщил, что улетел домой
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Исландский футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон сообщил, что покинул Москву на время паузы в чемпионате России
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Исландский футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон сообщил, что покинул Москву на время паузы в чемпионате России
«Домой», — написал Сигурдссон в своем Instagram. Также он опубликовал фото, на котором поднимается по трапу в небольшой самолет.
Российский футбольный союз (РФС) 17 марта объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой
Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В настоящее время зафиксировано почти 755 тысяч случаев заражения инфекцией, более 36,5 тысячи человек скончались.