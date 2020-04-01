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13:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Еременко признан лучшим футболистом «Ростова» в феврале-марте

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Полузащитник Роман Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в феврале-марте по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, хавбек набрал 24% голосов, второе и третье места заняли его коллеги по амплуа Ивелин Попов (17,8%) и Хорен Байрамян (17%).

В трех играх весенней части чемпионата России на счету Еременко один забитый мяч. Ранее болельщики признавали его лучшим игроком «Ростова» в октябре.

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