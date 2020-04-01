Еременко признан лучшим футболистом «Ростова» в феврале-марте
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Полузащитник Роман Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Полузащитник Роман Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в
Как отмечается в сообщении, хавбек набрал 24% голосов, второе и третье места заняли его коллеги по амплуа Ивелин Попов (17,8%) и Хорен Байрамян (17%).
В трех играх весенней части чемпионата России на счету Еременко один забитый мяч. Ранее болельщики признавали его лучшим игроком «Ростова» в октябре.