«Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов
Специалисты Счётной палаты Самарской области пришли к выводу, что финансирование «Крыльев Советов» из бюджета региона не приносит должных результатов.
Специалисты Счётной палаты Самарской области пришли к выводу, что финансирование «Крыльев Советов» из бюджета региона не приносит должных результатов.
По их словам, больше четырёх лет размер долгов «Крыльев» превышает стоимость всего имущества клуба.
«Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идёт вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут.
Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаётся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба, — цитирует представителей Счётной палаты 63.ru.
«Крылья Советов», набрав 22 очка в 22 матчах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской