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16:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Цорн заявил, что «Спартак» прорабатывает варианты помощи населению в условиях пандемии коронавируса

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал «СЭ» о том, как клуб собирается помогать обществу справиться с пандемией коронавируса.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Конечно, «Спартак» понимает свою социальную миссию. В настоящее время мы прорабатываем различные проекты социальной помощи в поддержку борьбы с коронавирусом, — заявил Цорн. (Вячеслав Короткин).

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