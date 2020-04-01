Роман Бабаев: Игроки ЦСКА готовы пойти на понижение зарплаты

Источник: Спорт-Экспресс

Он также выступил за доигровку сезона РПЛ.

— В «Спартаке» футболисты согласились на временное снижение зарплаты на 40 процентов. А как обстоят дела в ЦСКА?

— Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание. Просто в ближайшее время выработаем алгоритм. Здесь нужно отдать должное ребятам. Но сейчас такие времена, когда каждый должен в чем-то уступать. То есть проблем в данном вопросе проблем не возникнет.

— То есть игроки готовы временно пойти на понижение зарплаты?

— Конечно, конечно.

— Будет ли доигран сезон?

— Я очень надеюсь, что будет. Конечно, все зависит от ситуации с коронавирусом. Хочется верить, что в ближайшее время он пойдет на спад. Приоритет — безусловно, здоровье людей. Тут даже двух мнений быть не может. Если нам всем удастся победить пандемию, преодолеть ее, то однозначно надо доигрывать. Даже если придется это делать летом. Насколько я знаю, у УЕФА здесь позиция четкая. ЦСКА за доигровку.

— Когда, по вашим прогнозам, сезон может возобновиться?

— Думаю, если эпидемиологическая ситуация позволит, то возобновим сезон в июне. Не раньше.

— Если сезон не будет доигран, и признают текущие результаты итоговыми, то ЦСКА окажется на пятом месте, без Лиги чемпионов…