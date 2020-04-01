РФС продлил приостановку всех футбольных соревнований в России до 31 мая
ТАСС, 1 апреля. Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) приостановило проведение всех футбольных матчей в стране до 31 мая
ТАСС, 1 апреля. Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) приостановило проведение всех футбольных матчей в стране до 31 мая
17 марта на общем собрании клубов Тинькофф — Российской
«Приостановить с 17 марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по виду спорта “футбол” (включая все разновидности/дисциплины, за исключением спортивных соревнований по дисциплине “интерактивный футбол”, проводимых в режиме онлайн), проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнований, организуемых лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, ассоциациями и иными организациями, признающими главенство РФС», — говорится в сообщении.
Бюро исполкома признало распространение заболевания
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 440 и сейчас составляет 2777 человек в 75 регионах. По данным федерального оперативного штаба, выздоровели 190 человек, 24 умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.