ЦСКА (Чалов, Кучаев) обыграл «Спартак» (Джикия, Соболев) в FIFA 20
В матче турнира по FIFA 20 ЦСКА под управлением «армейцев» Фёдора Чалова и Констатина Кучаева обыграл «Спартак», которым руководили спартаковцы Георгий Джикия и Александр Соболев.
В матче турнира по FIFA 20 ЦСКА под управлением «армейцев» Фёдора Чалова и Констатина Кучаева обыграл «Спартак», которым руководили спартаковцы Георгий Джикия и Александр Соболев.
«Армейцы» первыми пропустили гол, но в итоге добились победы со счётом 2:1.
Напомним, что в настоящее время
ЦСКА, набрав в 22 матчах 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской