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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА (Чалов, Кучаев) обыграл «Спартак» (Джикия, Соболев) в FIFA 20

В матче турнира по FIFA 20 ЦСКА под управлением «армейцев» Фёдора Чалова и Констатина Кучаева обыграл «Спартак», которым руководили спартаковцы Георгий Джикия и Александр Соболев.

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«Армейцы» первыми пропустили гол, но в итоге добились победы со счётом 2:1.

Напомним, что в настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая. Также приостановлены Лига чемпионов, Лига Европы и все европейские чемпионаты, кроме Беларуси. Чемпионат Европы — 2020 перенесён на 2021 год.

ЦСКА, набрав в 22 матчах 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (28) — на восьмом месте.

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14 февраля 2019© Ньюстюб
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