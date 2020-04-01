ЦСКА (Чалов, Кучаев) обыграл «Спартак» (Джикия, Соболев) в FIFA 20

Напомним, что в настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая. Также приостановлены Лига чемпионов, Лига Европы и все европейские чемпионаты, кроме Беларуси. Чемпионат Европы — 2020 перенесён на 2021 год.