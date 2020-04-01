Дзюба: Уткин настолько деградировал! Что мне ему ответить? Природа и так сделала свое дело

«Почему не отвечаю Васе? Он на мне пытается поймать хайп, как и на тебе. Он безумно талантлив, был одним из любимых комментаторов и голосом того же футбола. Его «Футбольный клуб» смотрели все. Человек настолько деградировал и упал! Сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале. Чтобы хоть как-то вернуться, ему надо задевать людей, оскорблять и на этом подниматься. Что мне ему сказать? Глядя на него, видно, что природа и так сделала свое дело. Он сам себя убивает. Мне его даже жалко. Не знаю, откуда у него столько злости и обиды. Он одинок, нет никого рядом, из-за этого злится на весь мир.
Я знаю, что он состоит у того же Германа Ткаченко (футбольного агента. — Sport24). Тот ему помогает, скажем так, финансово. Слышал об этом, мне многие рассказывали. Тот аккуратненько делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет. Большая игра. Нужно кого-то очернить. Герман Ткаченко — это чемпион мира среди лицемеров. Олицетворение лицемера. Как Керимов (бывший владелец «Анжи». — Sport24) мог доверять таким людям? Он же настолько непорядочный. И когда Уткин что-то несет, Смолов это лайкает, а потом это на Sports.ru выставляется… Это вообще! — сказал Дзюба.