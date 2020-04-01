Дзюба: Уткин настолько деградировал! Что мне ему ответить? Природа и так сделала свое дело

«Почему не отвечаю Васе? Он на мне пытается поймать хайп, как и на тебе. Он безумно талантлив, был одним из любимых комментаторов и голосом того же футбола. Его «Футбольный клуб» смотрели все. Человек настолько деградировал и упал! Сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале. Чтобы хоть как-то вернуться, ему надо задевать людей, оскорблять и на этом подниматься. Что мне ему сказать? Глядя на него, видно, что природа и так сделала свое дело. Он сам себя убивает. Мне его даже жалко. Не знаю, откуда у него столько злости и обиды. Он одинок, нет никого рядом, из-за этого злится на весь мир.