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13:01 (мск), источник: Sport24

Канделаки назвала Дзюбе двух самых любимых мужчин в российском футболе

Канделаки назвала Дзюбе двух самых любимых мужчин в российском футболе. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки провела в инстаграме прямой эфир с нападающим сборной России и «Зенита» Артемом Дзюбой.

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Источник: РИА "Новости"

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки провела в инстаграме прямой эфир с нападающим сборной России и «Зенита» Артемом Дзюбой. В числе прочего Канделаки призналась, что считает Дзюбу и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина самыми яркими и любимыми мужчинами в российском футболе.

Дзюба: «У Карпина сейчас неплохая команда, у него есть неплохие построения… Но у Карпина другие проблемы — в отношениях».

Канделаки: «Давайте я вас помирю. Он классный. Реально».

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Дзюба: «Кому-то нравится. Я не хотел с ним никогда конфликтовать, что самое парадоксальное».

Канделаки: «Вы оба — самые яркие мужчины. Вы — два моих самых любимых и ярких мужчины в российском футболе».

Дзюба: «Тина, у вас очень интересный вкус. Полюбить две противоположности — это надо умудриться».

Канделаки: «А знаешь почему? Потому что оба готовы идти до конца. Ты уж меня прости за вульгаризм, но я люблю пацанов. Я сама такая — девчонка, выросшая на улице. Поэтому я люблю тех врагов, с которыми, встретившись лицом к лицу, знаешь, что они пойдут до конца, а не трусливо будут убегать. Что мне нравится и в тебе, и в Валерии: вы люди прямого удара. Вряд ли ты со мной будешь спорить, вас это реально объединяет».

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Дзюба: «Да. Да».

Канделаки: «Ни ты не избегаешь удара, ни он. Вот это мне всегда в мужчинах очень нравилось».

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