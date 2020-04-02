Дзюба мощно выступил в эфире у Канделаки: размазал Уткина и Ткаченко, не забыл о Карпине

Источник: РИА "Новости"

Капитан сборной России Артём Дзюба не скучает во время вынужденной паузы в сезоне. Тренируется в домашних условиях, смотрит интересные фильмы (посоветовал своим подписчикам в соцсетях фантастический триллер 2011 года с актуальным названием «Заражение»), играет с детьми в футбол и баскетбол. А в первый день апреля лучший бомбардир и ассистент РПЛ дал мощное интервью, выйдя в прямом эфире в «инстаграме» генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки. Вот, что говорил нападающий «Зенита»:

О карантине

— У нас 14 марта была последняя игра, а дома я сижу с 17-го числа. Видел последние новости: до 31 мая у нас футбола не будет. Сейчас ещё Путин ввёл чрезвычайную ситуацию. Всё к этому и шло. Думаю, что это правильно. К сожалению, наша страна по-другому не понимает. Когда ты видишь, как весь мир сидит на карантине, а наши продолжают ходить на шашлыки и гулять семьями, в том числе с детьми, бабушками и дедушками, это удивляет и поражает. Пока гром не грянет, к сожалению, мы ничего не понимаем. Ладно, вы не заботитесь о себе, но подумайте о других. Подумайте о врачах, которые сейчас без выходных. Когда это всё случилось, все говорили: «Аккуратнее, аккуратнее». Сколько мы видели лозунгов везде: «Мы русские, мы не сдаёмся, мы непобедимы». Возможно, водка спасает отчасти, но к сожалению, сейчас ситуация плохая.

Италия тоже сидела и смеялась. А самое возрастное население — в этой стране. Мне казалось, что они должны были напрячься больше всех. Но они смеялись: хи-хи да ха-ха. И что произошло?

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О штрафах в «Зените» за нарушение карантина

— Я постоянно мою руки и никуда вообще не выхожу. Всё больше на жене. У нас строжайший запрет от «Зенита»: можно выйти только в аптеку или в магазин. Вплоть до штрафов. Какой? Я не знаю. Может быть, месячная зарплата. Всё очень строго.

О тренировках

— Мы тоже скачали приложение Zoom. У нас были две общие тренировки c командой. Как это выглядит? Забавно. Мы подключаемся и с самого начала у тебя много картинок, и ты ничего не можешь понять. Потом начинаются крики и оры, нам говорят: «Индейцы, найдите вашего тренера и нажмите на него». А ты сидишь, смотришь, у тебя просто картинки и разные лица. Потом всё-таки находишь тренера, нажимаешь на него и просто тупо повторяешь упражнения. Как только мы сели на карантин, нам сразу же раздали тренировочный процесс: кому-то привезли велосипеды и беговые дорожки. Всё необходимое для тренировок имеется.

О питании и своём весе

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Как сейчас выловишь, кто и что кушает? На базе он кушает так, а уезжает и может съесть другое. Я всегда ел по своему меню: у меня не было никакого графика. Ем всё, что хочу до семи вечера. Обожаю сладкое, жить без него не могу. Я не употребляю алкоголь, единственное, что могу пить, это шампанское Asti Martini. Скажут, что я девчонка, но оно вкусненькое, когда пузыри убираешь. Вина могу выпить бокал. Алкоголь мне противен, я никогда в жизни пьяным не был. Но я сладкоежка, меня штырит без пирожных, шоколада и мороженого. Спасало, что я постоянно тренируюсь. Формула? Нет у меня никакой формулы. Я просто вижу и знаю свой вес. Не запариваюсь. Должен чувствовать себя. Могу сутки не есть вообще. Например, у меня два килограмма лишнего веса, и мне это не нравится, я просто не кушаю сутки. За сутки эти килограммы сгорают.



Жир необходим. Я вообще сторонник того, что жир в организме должен быть. Как показывает практика, люди без жира склонны к травматизму. Допустим, если взять в команде в процентном соотношении, я буду во второй половине, а по мышцам больше всех. Но и я больше всех. Мой рост 1,97 см, и вешу я 97 кг. Пишут везде, что мой рост 1,91 и 1,92, и вешу 91 кг — меня это раздражает безумно.

О людях и о том, каким надо быть во время вируса

— В нашей стране проблемы с юмором. Когда выставляешь видео о вирусе, то 70% отреагируют нормально, а остальные 30% критикуют, говорят, что это неправильно, люди же умирают. Но когда они выходят гулять в такое время, то не думают о заражении и умирающих.



Я такой, какой есть. Я не пытаюсь быть другим. Больше всего в людях в наше время ненавижу лживую неадекватность, когда люди не хотят ничего слышать. Без аргументов.



В людях самое ценное — чтобы они были такими, какие есть, без масок. Не идеальные, с пороками, но они настоящие. Пусть заблуждаются или неприятны, неудобны или даже раздражают. Зато ты знаешь, что человек скажет то, что думает. Потому что он хочет быть искренен, а не потому, что баран. Я лучше скажу правду не потому, что мне надо больше всех, а потому, что что-то некрасиво. Пусть люди лучше скажут мне: «Ты несёшь какую-то хрень», чем будут говорить: «Давай, давай». Личности — честные люди, а не те, кто идёт за стадом…



Нам надо быть добрее. Даже сейчас люди пытаются оскорблять друг друга. В мире интернета все бесстрашные, обзываются. Однако сейчас такое время, когда надо объединиться. Нравится, что многие родители из-за карантина сейчас с детьми. Мне однажды отец сказал: «Главное вложение — в своих детей». Надо уделять время детям, многие об этом забывают. Главное, всем беречь себя. Говорят, что коронавирус — как герпес, остаётся у тебя. Никто не мог подумать, что такое произойдёт.

О первом матче на ЧМ-2018

— Я понимал, что играть в том матче не буду, почувствовал расстройство из-за того, что пропускаю открытие ЧМ. Во втором тайме только и думал — лишь бы выйти на замену. Я минут пять смотрел на Саламыча пристально и не отводил взгляд. Думаю, он чувствовал себя некомфортно, а когда позвал меня, я прибежал через секунду.



Самое страшное поражение — от Хорватии. Было больно проигрывать.

О системе VAR

— Я сторонник VAR, всё стало прозрачнее и по справедливости. Но иногда так дебильно делают миллиметровый офсайд… Это бред. Ну торчит у тебя колено — это небольшое преимущество. Нужно трактовать в пользу атаки, когда торчит ноготь, а тебе записывают офсайд. Но в некоторых эпизодах VAR смотрят, а в других нет. На чемпионате мира было потрясающе, а в Англии и России есть проблемы. Нужно смотреть все спорные моменты, а они то смотрят, то нет.

О работе Кирилла Новикова, Валерия Карпина и Доменико Тедеско

— Чтобы давать оценку работе Новикова, должно пройти время. Хотя бы год. У Карпина неплохая команда, неплохие построения. У него проблема другая — в отношениях. Но я никогда не хотел с ним конфликтовать. А о Тедеско пока говорить рано.

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О «Реале» и футбольных агентах

— Я с детства был поклонником мадридского «Реала». Там играли Рауль, Роберто Карлос, Редондо, Роналдо. Если бы была возможность, я бы выбрал играть за них.



Агенты — зло, но без них никуда. Они все тебе не помощники по факту. Агент — старший брат или как отец. А в России 99,9 процентов агентов с тобой, когда всё хорошо, когда можно на тебе сделать деньги. Но как только у тебя проблемы, они исчезают. Из-за одного условного Дзюбы против клуба и системы не пойдут. А это позорище. За своих надо переть до конца в его интересах. А не так, что сегодня я за тебя, а завтра — посмотрим. Но без агентов никуда: молодой парень не будет звонить и говорить что-то.

О Германе Ткаченко

— Ткаченко — чемпион мира среди лицемеров. Удивительно, что такие люди, как Керимов, доверяют таким двуличным людям, как Ткаченко. У него потрясающе поставлена речь, это правда. В лицо он будет улыбаться, целоваться, а потом первым воткнёт нож в спину. Уткин что-то выставляет, потом Смолов это лайкает, спортивные сайты начинают обсуждать. Это смешно. Он думает, что умнее других.

О Вячеславе Малафееве и вложении денег

— На мой взгляд, всегда выгодно вкладываться в недвижимость. Но своих секретов я не расскажу. Советовался ли с Вячеславом Малафеевым? (Экс-голкипер «Зенита» владеет агентством недвижимости «М16″. — Прим.ред») Я с ним ничего общего не имею и иметь не хочу. Никому не советую. Мне кажется, его бизнес не процветает, но точно не знаю.

О Хабибе Нурмагомедове

С Хабибом здороваемся через знакомых. Я бы тоже хотел, чтобы он выходил с флагом России, но это его выбор. Артём Дзюба капитан сборной России по футболу

О любимом комментаторе

— Мой любимый комментатор — Розанов. Когда он говорит, видно, что понимает. Он мне очень приятен. Многие комментаторы сидят, рассказывают истории, а на футбол не обращают внимания. Рассказывают истории, байки.

Я вряд ли стал бы комментировать после окончания карьеры. Слуцкий вот замечательно комментирует. У Аршавина и Кержа язык подвешен. Я мог бы попробовать, но не знаю. Моя мечта, чтобы сидели постоянные эксперты и разбирали футбол, как в Англии сидят Линекер, Ширер и так далее. А на нашем канале 20−30 глухонемых экспертов. Их должно быть мало, но крутых.

О Василии Уткине

— Уткин? Раз и навсегда объясню, хотя сейчас поднимется хайп. Я ему не отвечаю, потому что он на мне пытается поймать хайп. Человек безумно талантлив, был голосом и олицетворением футбола, его «Футбольный клуб» смотрели все. Но человек настолько деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале. А чтобы вернуться, ему надо оскорблять людей. Что ему ещё сказать? Глядя на него, видно, что природа сделала своё дело. Он убивает сам себя. Мне, с одной стороны, его даже жалко — он очень талантливый человек. Не знаю, откуда в нём столько злости и обиды. Я понимаю, что он одинок, и поэтому злится на весь мир. Но меня убивает другое — он помогает Ткаченко, я слышал про эти вбросы. Это большая игра, определённым людям нужно кого-то очернить. А чтобы быть белым и пушистым, есть Вася Уткин.

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О бывшем пресс-атташе «Спартака» Леониде Трахтенберге

— Уникальная личность. Как истинный еврей он умеет рассказывать анекдоты. Он рождён для них. Меня разорвал вот этот его анекдот: «К одной светской даме пришли такие же дамы аристократического вида. Хозяйка показывала картины, и тут говорит — вот мой попугай. А попугай говорящий: «Здравствуйте, дамы, что вы хотите?». Все от него в восторге. А ещё он взял и встал на одну лапку. Все тоже им восхищались, но тут одна из дам спрашивает: «А если вторую отпустит, что будет?». И тут попугай отвечает: «Дура, я же упаду».

Об отношениях с женой

— Я поехал к жене в Нижний Новгород, была зима. Я просто сел в машину и поехал к ней, впервые было такое — не понимал, что делаю. Что-то тронуло, нужно было разобраться, увидев её. Моё понимание: женщина должна ждать своего принца, а не размениваться. Есть определенные грани, ты можешь заигрывать, кокетничать, но не более. Был горд, что моя сестра вышла замуж девочкой. Увидел как-то, что сестра обнимается с парнем, очень сильно разозлился.

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О том, кем бы хотел стать, если бы был женщиной

— Хотел бы быть Дженнифер Энистон. Она встречалась с Питтом, снималась в «Друзьях». Хотел бы быть императрицей Екатериной II. Она умная, коварная, сильная женщина. Много интересного вытворяла. Но и красивыми хотелось бы побыть, чтобы пофеерить — Джесикой Альбой быть готов.