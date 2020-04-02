Футбола не будет до конца мая. РФС продлил паузу в чемпионате

Источник: РИА "Новости"

17 марта лига объявила о приостановке чемпионата России до 10 апреля. В течение двух недель не раз поднимался вопрос о целесообразности продолжения сезона. Хотя это зависело от масштаба пандемии и соответствующих рекомендаций властей. Важную роль играли и рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), касающиеся завершения чемпионатов.

Бюро исполкома РФС принимало решение по турнирам после того, как УЕФА провел видеоконференцию с ассоциациями. Сделано это было, чтобы узнать судьбу текущих еврокубков, ведь матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановили 13 марта на стадии 1/8 финала. Четкого решения по датам в среду принято не было, организация решила перенести возобновление игр на неопределенный срок. По информации немецкого телеканала ZDF, матчи еврокубков могут пройти в июле или августе и состоятся параллельно с национальными чемпионатами.

Испанская газета AS писала, что при наложении сроков завершения текущего сезона в начале следующего УЕФА предложит ассоциациям рассмотреть вариант сокращения сезона-2020/21.

Для организации в приоритете стоит завершение континентальных и национальных соревнований.

Старт нового сезона

Уже после видеоконференции УЕФА свое решение по внутренним соревнованиям приняло бюро исполкома РФС. Организация приостановила до 31 мая соревнования по всем разновидностям футбола, решение не затронуло только интерактивные турниры. Президент РФС Александр Дюков пояснил, что старт нового сезона может быть перенесен на середину августа или середину сентября.

Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны. РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. Базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня. Александр Дюков президент РФС

После Дюкова выступил президент РПЛ Сергей Прядкин. Он сообщил, что лига не планирует досрочно завершать сезон.

Решение о приостановке принято с учетом эпидемиологической ситуации и необходимо для борьбы с распространением коронавируса. Мы не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей. На данный момент не планируем досрочного завершения чемпионата и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях. Сергей Прядкин президент РПЛ

Сборные уйдут в отпуск

Возобновление нынешнего чемпионата России до сих пор находится под сомнением. «Увидим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если получится доиграть, то хорошо. Однако есть риск, что летом карантин продолжится», — сказал владелец «Спартака» Леонид Федун, который в середине марта заявлял, что турнир нужно остановить.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров тоже считает, что сезон нужно завершить досрочно. «Если это форс-мажорное и непреодолимое обстоятельство, то надо заканчивать чемпионат, как это сделали в баскетболе, волейболе, хоккее, и готовиться спокойно к следующему сезону. Сейчас у нас получается, что футболисты сыграли три тура и два месяца находятся в отпуске, а потом нужно снова их готовить, заканчивать сезон и сразу начинать следующий чемпионат. Я не знаю, как мы будем все это проводить», — отметил Айдамиров.

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Возобновить чемпионат можно не раньше середины июня, считает спортивный директор клуба «Тамбов» Павел Худяков. «Все зависит от того, как будет развиваться ситуация в нашей стране. Если все нормально и положение изменится, то можно доиграть чемпионат. В июне и июле можно спокойно доиграть, если пандемия не будет развиваться, 3 апреля пройдет совещание, там все эти вопросы обсудят», — сказал Худяков.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Спортсмены, заразившиеся коронавирусом

УЕФА из-за пандемии перенес матчи сборных, намеченные на июнь. Таким образом, не состоятся игры с участием сборной России против команд Польши и Сербии, которые должны были пройти в Варшаве (2 июня) и в Москве (7 июня). Перенесены и стыковые матчи чемпионата Европы, отборочные игры женского чемпионата Европы, финальные стадии первенств Европы среди юношей и девушек, которые были намечены на май и июль. Не состоится запланированная на апрель финальная стадия Лиги чемпионов по мини-футболу.

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Бюро исполкома РФС также сообщило, что ждет рекомендаций УЕФА по поводу сроков сезона, трансферных окон и возможности продления контрактов игроков. Это важно, так как у ряда футболистов соглашения завершаются в мае и июне.

РФС рекомендовал клубам и игрокам пойти навстречу друг другу в вопросе снижения зарплат. Так, например, сделали в «Спартаке». Клуб объявил о снижении заработных плат на 40% на период карантина. Подобная мера обсуждается сейчас и в петербургском «Зените».