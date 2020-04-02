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15:38 (мск), источник: ИА REGNUM

ФК «Уфа» договорился с футболистами о понижении зарплат

Руководство футбольного клуба «Уфа» договорилось с игроками о понижении зарплат во время карантина. Об этом 2 апреля заявил гендиректор клуба Шамиль Газизов, сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы договорились. Футболисты всё понимают, но говорить о том, какие суммы, я бы не хотел», — сказал Газизов.

Напомним, 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) продлил остановку всех футбольных соревнований до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» ведёт переговоры с игроками и тренерами о сокращении зарплат. Ранее к такому соглашению пришли в «Спартаке».

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