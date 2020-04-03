«Даже не уровень «Леганеса». В Испании высмеяли Дзюбу за слова о желании играть в «Реале»

Источник: РИА "Новости"

Marca назвала Дзюбу «палачом» сборной Испании на ЧМ-2018. Читатели в комментариях оценили желание форварда играть в «Реале».

«Он даже не уровень «Леганеса», — написал в «Твиттере» MESSISMO.

«Дзюба хотел бы сыграть за “Реал”? И я тоже! И выиграть три чемпионства подряд!» — заметил

Lucas Mur Florez.

«Добро пожаловать в клуб, машина», — пошутил Manuel.

«Он лучше, чем Мариано Диас», — написал ForeroMedio.

«Вы пишете “палач Испании на ЧМ”, потому что даже не знаете, кто это такой», — пошутил Un marvadoh.