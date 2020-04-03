Игрок ЦСКА Бийол недоволен своим положением в клубе
Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол заявил, что недоволен своим положением в клубе.
Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол заявил, что недоволен своим положением в клубе.
Словенец отметил, что получает мало игрового времени, хотя выступает за команду два года.
«В данной ситуации я не могу прогрессировать, посмотрим, что будет дальше», — цитирует Бийола Vecer.
Хавбек при этом добавил, что чувствует себя прекрасно в армейской команде.
«Посмотрим, как все пойдет дальше. Но такая ситуация все усложняет. Я не удовлетворен», — сказал футболист.
Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну передачу.