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13:00 (мск), источник: Газета.Ру

Игрок ЦСКА Бийол недоволен своим положением в клубе

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол заявил, что недоволен своим положением в клубе.

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Источник: РИА "Новости"

Словенец отметил, что получает мало игрового времени, хотя выступает за команду два года.

«В данной ситуации я не могу прогрессировать, посмотрим, что будет дальше», — цитирует Бийола Vecer.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хавбек при этом добавил, что чувствует себя прекрасно в армейской команде.

«Посмотрим, как все пойдет дальше. Но такая ситуация все усложняет. Я не удовлетворен», — сказал футболист.

Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну передачу.

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