Хештег #лучшедома будет оставаться на медиафасаде «Ак Барс Арены» до конца режима изоляции

Источник: РИА "Новости"

«Эта заставка у нас появилась около недели назад. У нас самый большой в Европе медиафасад. Она будет оставаться до окончания режима самоизоляции», — сказали в пресс-службе.

«Эта заставка не постоянная. У нас медиафасад выкуплен рекламодателями, идут еще рекламные сообщения. У нас, как у стадиона, есть свое время на свои сообщения. Мы все свое время заняли этой заставкой, то есть она очень часто появляется», — пояснил собеседник агентства.

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Ранее надпись с призывом оставаться дома во время пандемии коронавируса появилась на медиакровле стадиона «Лужники» в Москве при поддержке Российского футбольного союза (РФС). Из-за ситуации с коронавирусом в России остановлены все футбольные соревнования.