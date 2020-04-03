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15:04 (мск), источник: ТАСС

Хештег #лучшедома будет оставаться на медиафасаде «Ак Барс Арены» до конца режима изоляции

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Хештег #лучшедома останется на медиафасаде «Ак Барс Арены» в Казани до окончания режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Ак Барс Арены».

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Источник: РИА "Новости"

«Эта заставка у нас появилась около недели назад. У нас самый большой в Европе медиафасад. Она будет оставаться до окончания режима самоизоляции», — сказали в пресс-службе.

«Эта заставка не постоянная. У нас медиафасад выкуплен рекламодателями, идут еще рекламные сообщения. У нас, как у стадиона, есть свое время на свои сообщения. Мы все свое время заняли этой заставкой, то есть она очень часто появляется», — пояснил собеседник агентства.

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Ранее надпись с призывом оставаться дома во время пандемии коронавируса появилась на медиакровле стадиона «Лужники» в Москве при поддержке Российского футбольного союза (РФС). Из-за ситуации с коронавирусом в России остановлены все футбольные соревнования.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.

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