Хештег #лучшедома будет оставаться на медиафасаде «Ак Барс Арены» до конца режима изоляции
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Хештег #лучшедома останется на медиафасаде «Ак Барс Арены» в Казани до окончания режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Хештег #лучшедома останется на медиафасаде «Ак Барс Арены» в Казани до окончания режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в
«Эта заставка у нас появилась около недели назад. У нас самый большой в Европе медиафасад. Она будет оставаться до окончания режима самоизоляции», — сказали в
«Эта заставка не постоянная. У нас медиафасад выкуплен рекламодателями, идут еще рекламные сообщения. У нас, как у стадиона, есть свое время на свои сообщения. Мы все свое время заняли этой заставкой, то есть она очень часто появляется», — пояснил собеседник агентства.
Ранее надпись с призывом оставаться дома во время пандемии коронавируса появилась на медиакровле стадиона «Лужники» в Москве при поддержке Российского футбольного союза (РФС).
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.