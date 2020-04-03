Игроки готовы пойти на сокращение зарплат. Масштабный опрос «СЭ»

1. Надо ли досрочно завершать чемпионат?

Павел Аликин, капитан «Уфы»:

— Зависит от развития ситуации. Если невозможно будет играть, надо завершать и начинать новый.

Ведран Чорлука и Павел Аликин. Фото Александр Федоров, «СЭ».

Паул Антон, вице-капитан «Крыльев Советов»:

— Я люблю тренироваться, люблю играть. Футбол — то, что делает меня счастливым, но сейчас то время, когда в первую очередь нужно думать о безопасности и избегать рисков, не хотелось бы завершать чемпионат, пока не будут сыграны все матчи. Но это лишь в том случае, если возобновление игр будет безопасным для всех.

Георгий Джикия, капитан «Спартака»:

— Нет. Пока есть шанс доиграть нынешний сезон, надо за него цепляться.

Юрий Дюпин, вратарь «Рубина»:

— Я считаю, что восемь оставшихся туров можно спокойно доиграть за четыре недели. Может даже перед началом следующего чемпионата, если ситуацию не улучшится. Нужно закончить, исходя из спортивного принципа.

Кирилл Комбаров, капитан «Арсенала»:

— Не владею ситуацией.

Андрей Малых, капитан «Оренбурга»:

— Да, надо закончить.

Ризван Уциев, капитан «Ахмата»:

— Когда такое творится в мире, очень трудно говорить и думать о футболе. Сейчас возможное возобновление чемпионата выглядит поспешным и рискованным. Доиграть оставшиеся туры, как и провести любые другие массовые мероприятия, можно только по окончании пандемии коронавируса во всем мире. Сколько времени на это уйдет, знает только Всевышний! Самое важное — это жизни людей.

Артем Фидлер, капитан «Урала»:

— Да.

Ибрагим Цаллагов, полузащитник «Сочи»:

— Нет, хочется доиграть весь сезон в полном объеме.

Гиорги Шелия, капитан «Тамбова»:

— Если будет время возобновить и доиграть чемпионат, то это нужно делать. Однако, судя по всему, времени на это не останется. Сейчас здоровье людей во всем мире гораздо важнее футбола.

2. Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?

Аликин: — Конечно, будет много недовольных. И в верхней части таблицы, и в нижней. «Зенит», наверное, нормально воспримет. Но я все-таки за спортивный принцип. Лучше доиграть.

Антон: — Думаю, все должно быть решено на футбольном поле. Но, как уже сказал, тогда, когда проведение матчей будет безопасным для всех.

Джикия: — Нет, ни в коем случае. Если сезон не доигран, то и итог поводить неправильно.

Дюпин: — Это неправильно, нужно доиграть оставшиеся туры. Многие команды ФНЛ стремились выйти в премьер-лигу, и у них отберут шанс? Все результаты аннулируют, и все останется как прежде?

Комбаров: — Да, а разве есть другие варианты?

Малых: — Нет, результаты можно засчитать, только если доиграют чемпионат, а раз этого не произойдет доигран, то обнулить результаты без чемпиона и вылетевших.

Уциев: — Конечно, справедливо было бы определить по итогам 30 туров призеров, тех, кто будет играть в стыках и вылетит. Если же ситуация не позволит играть в ближайшее время, то нужно продолжить через 2−3 месяца полного карантина. Сейчас, когда футболисты не могут не только тренироваться, но и выходить из дома, это абсурдно, на мой взгляд. Понятно, что до конца чемпионата осталось 8 туров, а это потенциальные 24 очка, и ситуация для каждого клуба лиги могла бы кардинально изменится, если бы не случился форс-мажор. Думаю, правильным было бы решение считать сезон не состоявшимся.

Фидлер: — Нет.

Цаллагов: — Сейчас для нас ситуация комфортная, но я не считаю, что нужно закреплять результаты. Все должно быть решено по спортивному принципу.

Шелия: — Если УЕФА потребует того, чтобы Лига чемпионов в следующем сезоне проводилась, нужно закреплять эти результаты. С «Зенитом» в любом случае тяжело было бы соперничать за чемпионство. Остальные команды также должны понять, что это форс-мажор. «Локомотив» вряд ли сильно расстроится.

3. Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?

Аликин: — Мой контракт вообще летом заканчивается. Не знаю, предложат ли мне новый. Но мы прекрасно понимаем ситуацию. У нас нет выхода, кроме как пойти навстречу клубу.

Антон: — Я готов обсудить с клубом этот вопрос и найти решение, которое устоит нас в этой кризисной ситуации.

Джикия: — Наши игроки уже обо всем договорились с руководством клуба. Мы очень ценим все, что Леонид Арнольдович Федун делает для «Спартака», для футболистов и в такой тяжелой для него ситуации согласились пойти на этот шаг.

Дюпин: — Я на этот вопрос промолчу. Только деньги начал получать, а до этого год без зарплаты сидел. Могу простить часть долгов «Анжи» или «Кубани», которые до сих пор не выплатили мне зарплату.

Комбаров: — Пропускаю вопрос.

Малых: — Если потребуется, мы обсудим такую возможность.

Уциев: — Мы внутри клуба обсудили и решили эту проблему.

Фидлер: — Да.

Цаллагов: — Нет, ведь я выполняю условия контракта в полном объеме.

Шелия: — Если дойдет до крайности, конечно, придется что-то делать. Но надо понимать, в «Тамбове» не такие большие зарплаты, чтобы была возможность прожить на одну 3 месяца. Так что вопрос должен решаться индивидуально. Мы понимаем ситуацию, все люди и сможем договориться. Но опять же у нас не такие зарплаты, чтобы от них отказываться. Сейчас все ждем как раз зарплаты, ситуация тяжелая. Наши контракты не такие большие, как у Криштиану Роналду.

4. Стоит ли вернуться на формат «весна-осень»?

Аликин: — Нормально и при нынешней системе. Не думаю, что нужно переходить.

Антон: — Не знаю, поскольку никогда не играл в таком формате.

Джикия: — Скажу так — мне приятнее большее количество матчей проводить в теплое время года.

Дюпин: — По мне с весны по осень комфортно было бы играть. Как решат руководители в лиге, так и будет.

Комбаров: — Нет.

Малых: — Да, на формат «весна-осень» стоит вернуться.

Уциев: — Не стоит. Все ведь шло своим чередом, просто форс-мажор повлиял на этот сезон.

Фидлер: — Да.

Цаллагов: — Да, мне было удобнее начинать сезон весной и заканчивать зимой.

Шелия: — Будет очень сложно так радикально изменить календарь. Нужно продолжать играть по старой системе, мы уже привыкли. Никто не знает, будет ли для команд, участвующих в Лиге чемпионов и Лиге Европы, лучше при другой системе.

5. Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

Аликин: — Это обсуждалось. Не все поддержали. Но в такой ситуации, может, и нет другого выхода. Сейчас борьба внизу таблицы очень серьезная. Если завершать чемпионат, то все должны остаться. Пусть будет лучше 18 команд. Для игроков нет ничего критичного.

Антон: — Да, думаю, это компромисс, который устроит всех, хорошее решение кризисной ситуации.

Джикия: — Нет.

Дюпин: — Мне было бы интереснее, ведь это означает большее количество игр и выше напряженность чемпионата. В Англии — по 38 туров, плюс еврокубки — и все нормально.

Комбаров: — Да, это уже приняли на собрании руководителей клубов.

Малых: — Да, расширять лигу нужно.

Уциев: — Насколько известно, на общем собрании руководителей клубов лиги большинство проголосовало за расширение лиги до 18 клубов. Можно добавить — можно оставить, как есть.

Фидлер: — Да.

Цаллагов: — Да. Сыграть больше матчей в сезоне будет интереснее.

Шелия: — Однозначно в России должно быть больше 16 команд в чемпионате. Будет несправедливо, если «Ахмат» с «Крыльями» сейчас вылетят. Еще оставалось много игр и никто не знает, кто вылетел бы по спортивному принципу. В первой лиге есть команды, которые ставили задачи выхода. «Ротор» очень хочет попасть в РПЛ. Так что идеальный момент, чтобы воспользоваться ситуацией и расширить чемпионат до 18 клубов.

Авторы:

Евгений Белоусов

Дмитрий Зимин