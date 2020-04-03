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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Максименко признан болельщиками «Спартака» лучшим игроком марта

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вратарь «Спартака» Александр Максименко признан болельщиками «красно-белых» лучшим футболистом команды в марте, сообщается на официальном сайте московского клуба.

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Как отмечается, Максименко победил в голосовании болельщиков четвертый раз в текущем сезоне, набрав 29% голосов респондентов. Второе место занял полузащитник Роман Зобнин (19%), замкнул тройку лидеров хавбек Зелимхан Бакаев (10%).

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«Март складывался и для команды, и для меня удачно: нам удалось пройти ЦСКА в сумасшедшей кубковой игре и набрать очки в Оренбурге. Но сейчас самое главное — одержать победу над тем, что мешает нам вернуться к привычной жизни и вновь наслаждаться любимым футболом. Спасибо всем и каждому, кто отдал свой голос за меня. Будьте здоровы! Надеюсь, скоро увидимся», — сказал голкипер.

Максименко провел в марте три матча, в которых пропустил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

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