«Мы очень ценим то, что делает Федун»: Джикия — о снижении зарплаты в «Спартаке»

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«Пока есть шанс доиграть нынешний сезон, надо за него цепляться. Нужно ли закреплять результаты, если чемпионат завершить досрочно? Нет, ни в коем случае. Если сезон не доигран, то и итог поводить неправильно, — приводит слова Джикии « Спорт-Экспресс».

Также защитник объяснил согласие команды на сокращение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

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«Наши игроки уже обо всем договорились с руководством клуба. Мы очень ценим все, что Леонид Арнольдович Федун делает для «Спартака», для футболистов, и в такой тяжелой для него ситуации согласились пойти на этот шаг.