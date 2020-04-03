«Мы очень ценим то, что делает Федун»: Джикия — о снижении зарплаты в «Спартаке»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что нужно найти возможность возобновить чемпионат России, а не завершать его досрочно.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что нужно найти возможность возобновить чемпионат России, а не завершать его досрочно.
«Пока есть шанс доиграть нынешний сезон, надо за него цепляться. Нужно ли закреплять результаты, если чемпионат завершить досрочно? Нет, ни в коем случае. Если сезон не доигран, то и итог поводить неправильно, — приводит слова Джикии «
Также защитник объяснил согласие команды на сокращение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.
«Наши игроки уже обо всем договорились с руководством клуба. Мы очень ценим все, что Леонид Арнольдович Федун делает для «Спартака», для футболистов, и в такой тяжелой для него ситуации согласились пойти на этот шаг.
Стоит ли вернуться на формат «весна-осень»? Скажу так — мне приятнее большее количество матчей проводить в теплое время года. Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд? Нет, — сказал Джикия.