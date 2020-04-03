Экс-игрок «Ростова» рассказал о драке Карпина с охраной аэропорта

Источник: Известия

Спортсмен рассказал, что инцидент произошел во время выездного матча против «Спартака» в Москве, но не уточнил, когда именно это случилось.

«Карпин тогда был очень недоволен тем, что мы ждали автобус на улице, и он предложил погреться внутри аэропорта. Но на нашем пути встала охрана аэропорта и сказала, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной», — цитирует RT игрока.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий Карьера Карпина в фотографиях. Помните его таким?