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19:58 (мск), источник: Известия

Экс-игрок «Ростова» рассказал о драке Карпина с охраной аэропорта

Бывший футболист «Ростова» и нынешний защитник «Урала» Мацей Вилюш рассказал о драке тренера «Ростова» Валерия Карпина с охраной аэропорта. Воспоминаниями об этом игрок поделился в интервью агентству Накануне.ru 3 апреля.

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Источник: Известия

Спортсмен рассказал, что инцидент произошел во время выездного матча против «Спартака» в Москве, но не уточнил, когда именно это случилось.

«Карпин тогда был очень недоволен тем, что мы ждали автобус на улице, и он предложил погреться внутри аэропорта. Но на нашем пути встала охрана аэропорта и сказала, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной», — цитирует RT игрока.

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Карьера Карпина в фотографиях. Помните его таким?

По словам футболиста, инцидент обошелся без вызова сотрудников полиции. Мацей Вилюш выступал за футбольный клуб «Ростов» в период с 2017 по 2019 год. В составе команды 46 матчей, в которых отметился одним забитым голом. В зимнее трансферное окно футболист перешел в «Урал», за который сыграл три встречи.

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