Дзюба: Призывы аннулировать сезон — это подло и некрасиво
Форвард «Зенита» Артём Дзюба выступил против аннулирования результатов нынешней кампании, которая была приостановлена
Форвард «Зенита» Артём Дзюба выступил против аннулирования результатов нынешней кампании, которая была приостановлена
«Думаю, чемпионаты будут доиграны. Если только не затянется прям настолько уж всё. Нужно исходить чисто логически: чемпионаты обязаны быть доиграны в любом случае, ведь телевизионные права уже были оплачены, а это миллионы евро, если говорить о тех же Англии и Испании. Не думаю, что клубы захотят это возвращать. Поэтому сто процентов чемпионаты будут доиграны. Ну хорошо — девяносто девять. Если только, не дай бог, не затянется вся эта нехорошая ситуация. В крайнем случае просто останется всё так, как сейчас есть в турнирной таблице.
Я бы, конечно, хотел, чтобы чемпионат был доигран. Хотелось бы доиграть и победить.
Давайте будем откровенны: «Ливерпуль» уже точно не упустит это чемпионство, которое команда заслужила. И так почти в каждом чемпионате. Только в Испании и Италии не до конца всё ясно. Возможно, ещё в Германии. Да и у нас не до конца всё ясно. Хочется, чтобы всё доигралось, чтобы все точки были расставлены. Этого ждут и болельщики, и сами футболисты, — приводит слова Дзюбы Sport24 со ссылкой на эфир радиостанции «Радио Зенит».
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