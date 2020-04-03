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20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба: Призывы аннулировать сезон — это подло и некрасиво

Форвард «Зенита» Артём Дзюба выступил против аннулирования результатов нынешней кампании, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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«Думаю, чемпионаты будут доиграны. Если только не затянется прям настолько уж всё. Нужно исходить чисто логически: чемпионаты обязаны быть доиграны в любом случае, ведь телевизионные права уже были оплачены, а это миллионы евро, если говорить о тех же Англии и Испании. Не думаю, что клубы захотят это возвращать. Поэтому сто процентов чемпионаты будут доиграны. Ну хорошо — девяносто девять. Если только, не дай бог, не затянется вся эта нехорошая ситуация. В крайнем случае просто останется всё так, как сейчас есть в турнирной таблице.

Я бы, конечно, хотел, чтобы чемпионат был доигран. Хотелось бы доиграть и победить. Всё-таки уже пройдено хорошее расстояние — 22 тура. Необходимо доиграть до конца, иначе будет какая-то неполноценность. А когда говорят про аннулирование чемпионатов… Мне кажется, это настолько подло и некрасиво… Это не красит тех людей, которые так говорят. Тот же «Ливерпуль» не выигрывал столько лет, сейчас лидирует с отрывом в 20 с чем-то очков, а экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд призывает аннулировать чемпионат.

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Давайте будем откровенны: «Ливерпуль» уже точно не упустит это чемпионство, которое команда заслужила. И так почти в каждом чемпионате. Только в Испании и Италии не до конца всё ясно. Возможно, ещё в Германии. Да и у нас не до конца всё ясно. Хочется, чтобы всё доигралось, чтобы все точки были расставлены. Этого ждут и болельщики, и сами футболисты, — приводит слова Дзюбы Sport24 со ссылкой на эфир радиостанции «Радио Зенит».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российскую Премьер-Лиги. За 8 туров до конца кампании сине-бело-голубые на 9 очков опережают ближайших преследователей, которыми являются «Локомотив» и «Краснодар».

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20 марта© Ньюстюб
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