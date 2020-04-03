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21:03 (мск), источник: Sport24

Смолов: Ожидаю, что в России будет не самая благоприятная ситуация с коронавирусом

Нападающий сборной России Федор Смолов, на правах аренды выступающий за «Сельту» (права на игрока принадлежат «Локомотиву»), сделал свой прогноз на развитие эпидемиологической ситуации в России. Из-за пандемии коронавируса Смолов находится на карантине в съемной квартире в Испании, вернуться в Россию у форварда не получилось.

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Источник: Sport24

«Не хочу быть пессимистом, но я ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация. Насколько мне известно, тесты были закуплены поздно, да еще и в небольшом количестве. Но будем надеяться…

Несмотря ни на что, я бы с удовольствием прилетел сейчас в Москву. Тоже сидел бы на карантине в четырех стенах, но это хотя бы дома. Говорят, что уже закрывают все рейсы в Россию? Я видел, да, мне присылали, — сказал Смолов в прямом эфире в инстаграме инсайдера Нобеля Арустамяна.

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На 3 апреля в России официально зарегистрировано 4149 случаев заболевания коронавирусом, 281 человек выздоровел, 34 человека умерло.

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25 марта© Ньюстюб
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