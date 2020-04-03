Широков выбрал лучшего игрока чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

«Артём Дзюба — лучший российский игрок в чемпионате. Из иностранцев с ним поспорит Роман Ерёменко», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Дзюба в 21 матче чемпионата России нынешнего сезона забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. По обоим показателям 31-летний футболист является лучший игроком турнира. В активе Ерёменко — 5 мячей и 3 голевых паса.

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