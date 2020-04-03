Широков выбрал лучшего игрока чемпионата России
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» выбрал лучшего футболиста Российской
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» выбрал лучшего футболиста Российской
«Артём Дзюба — лучший российский игрок в чемпионате. Из иностранцев с ним поспорит Роман Ерёменко», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Дзюба в 21 матче чемпионата России нынешнего сезона забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. По обоим показателям 31-летний футболист является лучший игроком турнира. В активе Ерёменко — 5 мячей и 3 голевых паса.
Напомним,