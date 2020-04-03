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23:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин рассказал, когда истекает срок его аренды в «Сочи»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал, когда истекает его срок аренды. Клуб арендовал его у «Зенита».

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— Мы не так давно еще тренировались, поэтому отсыпаемся, проводим время с семьей, — сказал Кокорину в эфире телеканала «Матч премьер». — У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать «Зениту». Потому что они будут решать. Сейчас проблематично что-то решать, так как непонятно, что будет дальше и как правильно все распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Зенит» и забил три мяча при двух голевых передачах.

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5 марта© Ньюстюб
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