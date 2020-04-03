Кокорин рассказал, когда истекает срок его аренды в «Сочи»

— Мы не так давно еще тренировались, поэтому отсыпаемся, проводим время с семьей, — сказал Кокорину в эфире телеканала «Матч премьер». — У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать «Зениту». Потому что они будут решать. Сейчас проблематично что-то решать, так как непонятно, что будет дальше и как правильно все распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план.