Джентльменское соглашение. Клубы РПЛ обсудили возобновление сезона и контракты футболистов

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Спустя два дня после видеоконференции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и заседания бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) представители клубов РПЛ провели свое общее собрание.

Общение тоже проходило в формате видеоконференции. Связано это с пандемией коронавируса и запретом столичных властей на массовые и публичные мероприятия. В Москве соответствующий указ мэра действует до 1 мая.

УЕФА по итогам своей конференции рекомендовал ассоциациям доиграть чемпионаты. Организация подчеркнула, что оставляет за собой право допускать клубы до участия в еврокубках следующего сезона именно по результатам внутренних соревнований. Следуя этой рекомендации, президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что его организация планирует доиграть нынешний сезон. Однако возможность возобновить турнир появится только после 31 мая, так как бюро исполкома РФС установило запрет на проведение всех футбольных соревнований под эгидой организации до этого срока.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6678fc8f6f727b1aad5d" data-vnd="6678fc8f6f727b1aad5d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6678fc8f6f727b1aad5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Представители клубов РПЛ на собрании рассмотрели вопросы, которые являются важными на данный момент. Речь идет о сроках возможного возобновления чемпионата, контрактных и трансферных деталях, связанных с игроками, а также о диалоге с футболистами по поводу возможного снижения зарплат на время карантина. Клубы терпят убытки из-за приостановки сезона, к моменту начала апреля практически все команды заговорили о целесообразности сокращения выплат.

«Все согласны и будут вести переговоры по данному вопросу. Кто-то уже договорился. Мы тоже не исключение — работа в этом направлении ведется», — сказал после собрания ТАСС генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

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Дедлайн намечен

Ситуацию с возобновлением сезона в случае спада угрозы пандемии коронавируса прояснил Прядкин. «У нас есть различные варианты по возобновлению, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, чтобы соблюсти рекомендации УЕФА и доиграть чемпионат до конца августа. Мы полностью поддерживаем эту идею и собираемся провести оставшиеся восемь туров, хотим сохранить целостность соревнования, выполнив все обязательства перед партнерами клубов и лиги. Планируя возобновление, будем руководствоваться приоритетом обеспечения безопасности здоровья болельщиков и всех участников матчей, основываясь на указах исполнительных органов власти», — сказал Прядкин.

Однако по вопросу целесообразности продолжения сезона есть разногласия. За досрочное завершение турнира выступали владелец московского «Спартака» Леонид Федун, генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров и президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов. После собрания своим мнением поделился и Рубашко.

Президент "Спартака" Леонид Федун серьезен. | Источник: РИА

«“Сочи” однозначно выступает за продолжение чемпионата. Мне кажется, что все должно разрешиться нормально и сезон можно доиграть. У нас желание продолжить турнир есть, это важно», — отметил функционер.

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов допустил, что в текущих условиях сложно прийти к консолидированному мнению. «Эта конференция была нужна, чтобы понять и выслушать коллег. Многие голосуют за определенные решения, но все понимают, что есть дедлайн. После него продолжать чемпионат мы точно не сможем, его уже наметили», — сказал Газизов, не назвав точные сроки.

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Клубы идут навстречу друг другу

Еще одним важным решением стало заключение между клубами джентльменского соглашения по трансферам. «Никто не будет использовать ситуацию в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую. Однако я уверен, что в сложившихся обстоятельствах все футболисты проявят осознанность и смогут найти взаимопонимание со своим клубами. Знаю, что многие уже об этом договорились», — отметил Прядкин.

Слова главы РПЛ могут означать, что клубы не будут пользоваться слабостью конкурентов. Речь идет о ситуации, когда футболист покидает ту или иную команду премьер-лиги из-за финансовой нестабильности.