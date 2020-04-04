Хавбек «Спартака» Шюррле может перейти в «Бешикташ»
Хавбек столичного «Спартака» и сборной Германии Андре Шюррле может перейти в турецкий «Бешикташ».
Хавбек столичного «Спартака» и сборной Германии Андре Шюррле может перейти в турецкий «Бешикташ».
Об этом сообщает Fanatik.
По информации источника, cтамбульский коллектив настроен серьезно обновить состав в ближайшее межсезонье, поэтому может приобрести 29-летнего футболиста.
Стоит отметить, что столичный клуб не намерен выкупать у дортмундской «Боруссии» чемпиона мира 2014 года, который в нынешнем сезоне Российской