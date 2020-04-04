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14:04 (мск), источник: Газета.Ру

Хавбек «Спартака» Шюррле может перейти в «Бешикташ»

Хавбек столичного «Спартака» и сборной Германии Андре Шюррле может перейти в турецкий «Бешикташ».

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Об этом сообщает Fanatik.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, cтамбульский коллектив настроен серьезно обновить состав в ближайшее межсезонье, поэтому может приобрести 29-летнего футболиста.

Стоит отметить, что столичный клуб не намерен выкупать у дортмундской «Боруссии» чемпиона мира 2014 года, который в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 13 матчей.

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