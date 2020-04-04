Упал на миллион евро, лишь бы уехать из России. Почему Макгиди не стал Промесом

Источник: РИА "Новости"

Когда он переходил в «Спартак» за 12 миллионов евро, это был рекордный трансфер — как для красно-белых, так и для «Селтика». Но стать легендой Макгиди в России не сумел.

«Бабы классные, деньги классные, ночная жизнь классная. Приезжай». С таким напутствием от прожженного шотландского гуляки Гарри О’Коннора 24-летний Эйден Макгиди, талантливейший вингер «Селтика», поехал знакомиться с Россией.

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Это было лето 2010 года — одно из самых жарких в истории Москвы, когда над городом стоял смог, а температура не опускалась ниже тридцати. Как потом вспоминали люди, сопровождавшие сделку от «Спартака» — Евгений Смоленцев и Дмитрий Попов — все боялись, что адская погода изменит настроение Макгиди, и переход сорвется.

Эйдену приготовили большую культурную программу, организовали ужин с Валерием Карпиным в роскошном ресторане, и парню все понравилось. Он ответил согласием.

Его вели с весны, долго уговаривали. Сам Макгиди склонялся к тому, чтобы продолжить карьеру в Англии, но предложение «Спартака» было сногсшибательным — как для «Селтика», так и для Макгиди. Футболисту положили полтора миллиона евро в год. Клубу из Глазго заплатили 12. Никогда раньше ни один шотландский клуб не продавал футболистов так дорого. Щедрость «Спартака» взбудоражила футбольное сообщество Шотландии.

— Первые слухи о переезде в Россию удивили, — вспоминает журналист Гарет Ло, постоянный автор Scottish Sun. — Все были уверены, что Эйден уедет в Англию, тем более что в «Селтик» поступали конкретные предложения от «Астон Виллы» и «Бирмингема». Макгиди был главным активом клуба, его обожали болельщики. За что именно? За то, что он был очень штучным, непохожим на других футболистом. Его олдскульный дриблинг, возможный благодаря низкому центру тяжести, напоминал о звездах прошлого. Порой Макгиди жертвовал результатом ради красоты, но это, как ни странно, нравилось фанатам.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6678fc8f6f727b1aad5d" data-vnd="6678fc8f6f727b1aad5d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6678fc8f6f727b1aad5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, и с эффективностью у Макгиди было все в порядке. В 252 матчах за «Селтик» он забил 37 мячей, отдал огромное количество голевых передач, выиграл три чемпионата, два Кубка Шотландии и два Кубка лиги. Много раз признавался лучшим в опросах журналистов и болельщиков.

В общем, в Россию ехала если не готовая звезда, то футболист с колоссальным потенциалом и конкретными игровыми качествами. Дриблинг Макгиди и его скорость — то, за счет чего правый фланг «Спартака» после ухода Владимира Быстрова должен был стать сильнейшим в лиге.

К слову, советы бывшего форварда «Локо» О’Коннора не сыграли с Макгиди злую шутку. В отличие от приятеля, он оказался совсем не тусовщиком. Приехал в Москву с девушкой, вел себя скромно, иногда даже слишком. Российская действительность, впечатлявшая его во время ознакомительной поездки, со временем навалилась на парня тяжелым грузом.

— Когда Макгиди приходил в «Спартак», я еще не имел отношения к селекции и трансферам, поэтому не могу оценивать сам переход, — рассказал мне бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе, в тот момент помогавший Валерию Карпину с коммуникацией в команде. — Но я видел первую реакцию футболиста на попадание в новую среду. Конечно, поначалу Макгиди был растерян, он столкнулся с другим менталитетом, с другими обычаями. Ему требовалось время на адаптацию. А еще одно могу сказать точно: в команде сразу оценили его качества и способности. Ребята увидели, что приехал очень талантливый футболист. Это бросалось в глаза.

Источник: РИА "Новости"

Наверное, нет смысла вспоминать всю хронологию выступлений Макгиди в «Спартаке». У него были как удачные матчи, так и неудачные. Вторых, наверное, больше. Макгиди не оказался пустышкой, нет. Качество было на высоте. Но системообразующим игроком для команды он не стал. Ярким исполнителем, способным украсить любой из флангов, — да. Бойцом, который никогда не жалел себя — тоже. Но не тем, вокруг кого тренерский штаб мог бы строить игру. Не тем, кем через некоторое время после ухода Макгиди стал Квинси Промес.

Болельщики видели верхушку айсберга — в виде нестабильности, периодических срывов, странных интервью британской прессе. Все это было следствием нараставшей внутренней неудовлетворенности, постоянного конфликта с российской действительностью.

Макгиди раздражало все — от долгих перелетов и пробок до манеры общения Валерия Карпина. Ему не нравилось, что после поражения на базу могут нагрянуть фанаты и устроить разговор по душам. Не нравилось, что тренер запирал игроков в Тарасовке на неделю перед важными матчами и постоянно запугивал.

Не нравилось, что в раздевалке проводили собрания «какие-то люди от владельца» (так он сказал в интервью Guardian) и делали это как болельщики. Макгиди не нравилось, что в команде мало кто говорит по-английски и он тупо не может в свободной обстановке за кружкой пива обсудить с партнерами игру.

В результате сам Эйден более-менее сносно выучил русский. Но и это не улучшило его настроения.

Что самое интересное, в клубе и в тренерском штабе были им довольны. Да, периодические срывы, да, непростой характер. Но футболиста с таким набором качеств «Спартак» хотел сохранить.

72 матча, 11 голов, 22 голевые передачи — в конце концов, не самая плохая статистика.

На третий год после трансфера начались переговоры о продлении контракта. Впрочем, переговорами это назвать трудно…

— По инициативе владельца клуба и с одобрения главного тренера Макгиди было предложено продлить контракт, — вспоминает Асхабадзе. — На тот момент я уже занимался трансферами, плотно общался с футболистами, так вот, Макгиди сразу и категорично сказал: нет. Какие бы деньги ни предложили, он не останется в России. С точки зрения организации и отношения со стороны клуба его все устраивало, но он категорически не принимал многие вещи. Некоторые российские традиции, обычаи, менталитет. А больше всего его раздражали пробки. Он об этом постоянно говорил. Пытались ли мы его уговорить остаться? Переговоры шли, да и агент его был заинтересован в продлении. Он сказал: в России я и мой клиент заработаем больше. Но сам Макгиди был непреклонен. Хотя деньги ему действительно предлагали хорошие.

По данным «СЭ», новая зарплата Макгиди должна была составить 2,5 миллиона евро. Но деньги уже перестали быть для него стимулом. Эйден твердо решил уехать в Англию. «Спартаку» оставалось сделать так, чтобы максимально выгодно продать игрока. О желании которого покинуть Россию уже трубили все СМИ.

— Шел 2013 год, мы работали над вариантами продажи — было очень хорошее предложение из Европы, — говорит Асхабадзе. — За ирландца давали большие деньги. И если бы все сложилось, «Спартак» отбил бы значительную часть средств, потраченных на игрока. Но сначала сомневался сам Макгиди — он вел переговоры по условиям, и что-то его не устраивало, долго думал. А потом он травмировался, и повреждение помешало переходу. Уже после восстановления возник вариант с «Эвертоном» — удалось вместе с агентом использовать эту возможность. Так как контракт истекал, речь шла о меньшей сумме трансфера. Сколько сам Макгиди потерял в сравнении с новым предложением «Спартака»? Тяжело судить о его личных договоренностях, но думаю — миллион-полтора евро.

Интересно, много ли футболистов готовы упасть на миллион-полтора евро просто чтобы сменить страну? Ведь его не мариновали на лавке, «Спартак» боролся за титулы и участвовал в еврокубках, Макгиди постоянно вызывался в сборную, играл на Евро-2012. Но Россия оказалась не его страной. Настолько не его, что Эйден отказался от контракта в 2,5 миллиона евро в год.

— Трудно сказать, добился бы Эйден большего, останься он в России. Это все из серии «если бы да кабы», — считает Асхабадзе. — Если бы принял менталитет, успокоился, то с помощью тренерского штаба и своего природного таланта, наверное, раскрылся бы сильнее. Но если игрок не готов психологически, значит — увы. Вы ведь помните его срывы — странные удаления, удар по микрофону, хандра. Это все проявление внутренней неготовности.

Что ж, уже через полгода после ухода Макгиди «Спартак» совершил, возможно, сделку десятилетия — из Голландии приехал Квинси Промес. И он, в отличие от Макгиди, внутренне был полностью готов к непривычным условиям. И это при том, что лет ему было еще меньше, а «Спартак» откатился и по качеству состава и по амбициям.

Промес долгое время в одиночку тащил команду пока, наконец, не сложился чемпионский состав.

Но это уже совсем другая история.

Макгиди в ней места не нашлось.

Дмитрий Зеленов