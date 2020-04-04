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14:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гершкович: РПЛ можно доиграть за полтора месяца

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно обязательно доиграть, а сделать это возможно за 35−40 дней после соответствующего разрешения, заявил РИА Новости председатель Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) Михаил Гершкович.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:03 MSK, 04.04
Источник: РИА "Новости"

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига собирается провести оставшиеся восемь туров чемпионата, чтобы сохранить целостность соревнования и выполнить все обязательства перед партнерами футбольных клубов.

«Я думаю, да, чемпионат надо обязательно доиграть. Осталось 8 туров, которые можно провести в режиме игр через два дня на третий или через три на четвертый. Полагаю, что дней 35−40 на остаток чемпионата хватит», — сказал Гершкович по телефону.

«Другое дело, что мы не знаем, когда команды смогут приступить к тренировкам, — обратил внимание собеседник агентства. — Я разговаривал со многими тренерами, которые раздали своим игрокам определенные задания, но не у всех есть условия. Но если в мае разрешат тренироваться, то до середины июля должно хватить времени, чтобы завершить чемпионат. Думаю, это будет правильное и справедливое решение, тем более УЕФА настаивает на том, чтобы чемпионаты были завершены».

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