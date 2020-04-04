Гершкович: РПЛ можно доиграть за полтора месяца

«Я думаю, да, чемпионат надо обязательно доиграть. Осталось 8 туров, которые можно провести в режиме игр через два дня на третий или через три на четвертый. Полагаю, что дней 35−40 на остаток чемпионата хватит», — сказал Гершкович по телефону.

«Другое дело, что мы не знаем, когда команды смогут приступить к тренировкам, — обратил внимание собеседник агентства. — Я разговаривал со многими тренерами, которые раздали своим игрокам определенные задания, но не у всех есть условия. Но если в мае разрешат тренироваться, то до середины июля должно хватить времени, чтобы завершить чемпионат. Думаю, это будет правильное и справедливое решение, тем более УЕФА настаивает на том, чтобы чемпионаты были завершены».