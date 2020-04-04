У Карпина родилась пятая дочь
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что его жена Дарья родила дочь.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что его жена Дарья родила дочь.
«Вот чем ещё заняться в самоизоляции, как не принятием родов ещё одной доченьки. Спасибо, родненькая моя Даша. Люблю тебя», — написал 51-летний специалист на своей странице в «Инстаграме».
У Карпина теперь пять дочерей: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.
«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской