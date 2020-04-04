Кокорин прокомментировал информацию об интересе «Челси»

Источник: РИА "Новости"

Нападающий принадлежит «Зениту». О том, насколько правдива информация, у него спросил Александр Кержаков.

— Интерес «Челси»? Нет, конкретики не было. Разговоров много было. Звонили, узнавали ситуацию, — сказал Кокорин в эфире Instagram Александра Кержакова.