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18:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин прокомментировал информацию об интересе «Челси»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что им интересовался «Челси».

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий принадлежит «Зениту». О том, насколько правдива информация, у него спросил Александр Кержаков.

— Интерес «Челси»? Нет, конкретики не было. Разговоров много было. Звонили, узнавали ситуацию, — сказал Кокорин в эфире Instagram Александра Кержакова.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.

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